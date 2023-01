Il centrodestra presenta Rocca, il candidato per la Regione Lazio

Il centrodestra presenta Rocca, il candidato per la Regione Lazio

Il centrodestra presenta Rocca, il candidato per la Regione Lazio

Roma, 3 gen. (askanews) – Il centrodestra ha presentato a Palazzo Ripetta a Roma il proprio candidato presidente per la Regione Lazio, aprendo di fatto la campagna elettorale per le elezioni in programma a febbraio.

Francesco Rocca, avvocato e presidente nazionale della Croce Rossa Italiana: “Non si può nascondere l’emozione in un momento in cui così solennemente viene presentata la mia candidatura, in un contesto di affetto, di stima, di simpatia, che fin da subito ho sentito da parte di tutti gli esponenti della coalizione.

Questa cosa mi ha commosso. E anche queste chiacchiere che ci sono state sulle divisioni, onestamente io non le ho mai sentite, intorno a me ho sentito tanto affetto, sostegno e pancia a terra per riportare la Regione ai lustri che merita”, ha sottolineato Rocca .

Presenti alla conferenza stampa di presentazione, tra gli altri, il ministro degli Esteri Antonio Tajani (FI), Giovanni Donzelli (FDI), Maurizio Lupi (Noi con l’Italia), il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon (Lega) e Lorenzo Cesa (Unione di centro).