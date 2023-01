Il Condominio, webserie green e contro lo spreco alimentare

Milano, 20 gen. (askanews) – È online la prima puntata della webserie “Il Condominio” realizzata da Udicon in collaborazione con Unione Nazionale Consumatori, nell’ambito del progetto “Save&Safe, Save planet, Safe people”, finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il progetto, spiegano da Udicon, è nato con l’obiettivo di coinvolgere tutti quei consumatori colpiti dalla crisi economica che in questi anni hanno manifestato forme diverse di fragilità sociali. Per questo si è scelto di puntare sulla promozione di una maggiore consapevolezza riguardo tematiche come il sovraindebitamento e l’economia circolare, diffondendo buone pratiche sulla riduzione degli sprechi e sull’importanza della stagionalità dei prodotti.

La webserie vuole essere divertente e ironica e ha l’obiettivo di coinvolgere anche i consumatori più giovani, avvicinarli a queste tematiche per indirizzarli verso un consumo più sostenibile e responsabile, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi alimentari, come previsto anche dall’Agenda 2030.

Gli episodi sono visibili sui canali social YouTube, Facebook e Instagram di Udicon, con le nuove uscite ogni venerdì. Coralia Produzioni ha realizzato 5 episodi scritti da Rosario Altavilla, che interpreta anche uno dei protagonisti della serie.

La location principale è proprio un condominio popolato da persone comuni alle prese con le situazioni quotidiane della vita di tutti noi.