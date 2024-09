Il Consiglio dei Ministri ha approvato la nomina del Generale Luciano Portolano a ricoprire il ruolo di nuovo Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Il Consiglio dei ministri ha approvato la nomina di Luciano Antonio Portolano come nuovo Capo di Stato maggiore della Difesa, su proposta del ministro Guido Crosetto. Dal 4 ottobre, sostituirà l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, che diventerà presidente del Comitato militare della Nato a gennaio e consigliere del ministro della Difesa per le relazioni con l'Alleanza Atlantica.

