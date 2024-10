Il corpo di Yahya Sinwar in una località segreta: sottoposto ad un'autopsia

Il corpo di Yahya Sinwar in una località segreta: sottoposto ad un'autopsia

Yahya Sinwar è morto in un raid israeliano nella Striscia di Gaza: il corpo si troverebbe in una località segreta

Il leader di Hamas, Yahya Sinwar, è morto in un bombardamento israeliano nella Striscia di Gaza. Il suo corpo sarebbe stato trasferito in un luogo segreto in Israele.

Il corpo di Yahya Sinwar

Il corpo di Sinwar sarebbe stato trasferito in un luogo segreto in Israele dopo essere stato sottoposto a un’autopsia presso l’Abu Kabir Forensic Institute durante la notte. Lo scrive Walla citato a sua volta dal Times of Israel.

Secondo i primi aggiornamenti, l’autopsia sul corpo avrebbe confermato che il leader sarebbe stato ucciso da un colpo di arma da fuoco alla testa.

Hamas conferma la morte di Sinwar in un videomessaggio

In un videomessaggio Hamas ha confermato la morte del suo leader. Tuttavia, l’organizzazione politica sostiene che questo evento “rafforzerà” il movimento.

“Piangiamo la morte del grande leader, il fratello martire, Yahya Sinwar, Abu Ibrahim”, ha dichiarato Khalil al-Hayya, un funzionario di Hamas con sede in Qatar, in un video trasmesso su Al Jazeera.

La premier Meloni sulla morte di Yahya Sinwar

“Con la morte di Sinwar si apre una stagione nuova, ora serve sforzo Israele”, ha dichiarato la Presidente Giorgia Meloni, nella giornata di oggi, in un punto stampa durante la sua visita in Libano e Giordania.