Una serata di emozioni e colpi di scena per la pacchista campana.

Un inizio promettente

La serata di Naomi, la pacchista della Campania, è iniziata con ottime prospettive. Insieme alla sorella, che ha affettuosamente definito il suo “grande gluteo” e portafortuna, ha affrontato il gioco con determinazione. La giovane impiegata ha eliminato diversi pacchi blu, mantenendo intatte le sue speranze di vincita. La presenza di Stefano De Martino, che ha portato un tocco di leggerezza con i suoi metodi scaramantici, ha reso l’atmosfera ancora più vivace. Tra risate e affondi, il pubblico ha subito apprezzato la combinazione di tensione e divertimento.

Offerte e rifiuti

Il Dottore, dopo un inizio favorevole, ha proposto a Naomi e alla sorella ben 44mila euro. Una cifra considerevole che, sorprendentemente, le due hanno deciso di rifiutare per continuare a giocare. Questa scelta, però, si è rivelata rischiosa. Infatti, dopo il rifiuto, Naomi ha subito due colpi duri: l’eliminazione dei pacchi da 50mila e 100mila euro. Nonostante le perdite, la pacchista ha mantenuto la sua posizione, rifiutando anche la proposta di cambiare pacco, dimostrando una ferrea convinzione nel numero scelto, il 9.

Colpi di scena e scelte finali

La serata ha continuato a riservare sorprese. Dopo un momento di leggerezza musicale, Naomi ha subito un’altra pesante perdita: i 200mila euro. La situazione è diventata sempre più critica, con il conduttore che ha ironicamente suggerito di “tagliare” la parte sfortunata del tavolo. Nonostante le avversità, Naomi ha continuato a credere nel suo pacco, ma le sue scelte si sono rivelate fatali. Alla fine, si è trovata con soli 10 euro e 20mila euro in palio. In un ultimo tentativo di cambiare la sorte, ha accettato di cambiare pacco, ma ha pescato solo 10 euro, perdendo così l’opportunità di vincere i 20mila euro. La serata si è conclusa con un mix di emozioni, lasciando il pubblico con il fiato sospeso e la curiosità per il futuro di Naomi.