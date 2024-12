Il dramma di Lucrezia Selassiè e Manuel Bortuzzo: stalking e accuse gravi

Un amore che si trasforma in incubo

La storia d’amore tra Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè e Manuel Bortuzzo, iniziata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 6, ha preso una piega inaspettata e drammatica. Recentemente, Selassiè è stata denunciata per stalking dal nuotatore, portando alla decisione di indossare un braccialetto elettronico e di mantenere la distanza dall’ex fidanzato. Quella che sembrava una relazione romantica si è trasformata in un vero e proprio incubo, con accuse gravi e comportamenti inquietanti che hanno sollevato preoccupazioni non solo per i diretti interessati, ma anche per l’opinione pubblica.

Le accuse di stalking e il processo in arrivo

Le indagini hanno rivelato che la giovane influencer avrebbe pedinato Bortuzzo, arrivando a fingersi sua moglie in diverse occasioni. In un episodio particolarmente allarmante, Selassiè avrebbe aggredito fisicamente il nuotatore dopo che lui si era rifiutato di incontrarla. Inoltre, si è presentata in un ospedale dove Bortuzzo si trovava per dei controlli, comportandosi in modo aggressivo nei confronti del personale medico. Questi eventi hanno portato a una situazione che il padre di Manuel, Franco Bortuzzo, ha definito “assurda”, sottolineando la necessità di mantenere un profilo basso in vista del processo che si svolgerà nel marzo 2025.

Le reazioni della famiglia e della difesa

Franco Bortuzzo ha espresso la sua preoccupazione per la situazione, affermando che il figlio ha bisogno di tempo e spazio per recuperare. Ha anche messo in guardia contro le speculazioni mediatiche, sottolineando che ogni parola potrebbe essere fraintesa. Dall’altra parte, l’avvocato di Selassiè ha dichiarato che la sua assistita si proclama innocente e che la verità emergerà nel corso del processo. Secondo la difesa, Bortuzzo avrebbe ingannato Selassiè, facendole credere di avere ancora sentimenti per lei, alimentando così la situazione conflittuale. L’avvocato ha anche criticato la stampa per aver diffuso informazioni riservate, definendo scandaloso il comportamento di alcune testate giornalistiche.