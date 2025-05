Il dibattito sul terzo mandato

Il tema del terzo mandato per i governatori continua a sollevare polemiche all’interno della Lega, in particolare tra i suoi esponenti del nord. Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, si prepara a un incontro cruciale con la premier Giorgia Meloni, dopo che un precedente confronto è saltato a causa di un’improvvisa indisposizione della leader.

Questo incontro potrebbe rivelarsi decisivo per sbloccare la crisi della Giunta regionale, attualmente in stallo dopo il ritiro delle deleghe da parte degli assessori della Lega e di Forza Italia.

Le reazioni degli alleati

La situazione è ulteriormente complicata dalle reazioni degli alleati. Matteo Salvini, pur mantenendo un profilo basso, ha dichiarato che se il centrodestra dovesse dare ragione alla Lega, sarebbe contento, sottolineando l’importanza di lasciare la scelta ai cittadini. Tuttavia, la sua posizione sembra riflettere un equilibrio delicato nei rapporti con gli alleati, consapevole che il governo ha già impugnato la legge trentina sul terzo mandato. Forza Italia, in particolare, ha chiuso la porta a qualsiasi cambiamento, sostenendo che il limite dei due mandati è necessario per tutte le regioni, anche quelle a statuto speciale.

Le sfide future per la Lega

Il nodo del terzo mandato non riguarda solo il Friuli, ma si estende anche al Veneto, dove il governatore Luca Zaia si trova a fronteggiare una situazione di crescente tensione. Con le elezioni in programma per l’autunno, la possibilità di un candidato di Fratelli d’Italia potrebbe mettere a rischio la leadership leghista nella regione. La base leghista è in fermento, preoccupata che un’eventuale perdita del controllo in Veneto possa avere ripercussioni anche sulla Lombardia e sul Friuli, compromettendo le prospettive future del partito di Salvini.

In questo contesto, Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ha aperto a un possibile terzo mandato, segnalando che questa opzione è da considerare seriamente. La situazione rimane fluida, con le tensioni interne alla Lega che potrebbero influenzare le dinamiche politiche nei prossimi mesi. La questione del terzo mandato, quindi, non è solo un tema di discussione, ma un vero e proprio banco di prova per la stabilità e il futuro della Lega e del centrodestra italiano.