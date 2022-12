Il G7 offre 15 miliardi di dollari al Vietnam per ridurre il carbone

Il G7 offre 15 miliardi di dollari al Vietnam per ridurre il carbone

Il G7 offre 15 miliardi di dollari al Vietnam per ridurre il carbone

(Adnkronos) - Il G7 ha fatto un’offerta di 15 miliardi di dollari al Vietnam per accelerare la sua transizione dal carbone. Il Vietnam, che è tra i primi 20 consumatori di carbone al mondo, doveva sottoscrivere una partnership per la transizione energetica con i Paesi del G7, in occasio...