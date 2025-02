Un giorno di memoria e riflessione

Il Giorno del Ricordo, celebrato il 10 febbraio di ogni anno, rappresenta un momento cruciale per la memoria storica italiana. Questa giornata è dedicata alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata, eventi tragici che hanno segnato profondamente la storia del nostro Paese. Le foibe, cavità naturali utilizzate per occultare i corpi di coloro che furono perseguitati, sono simbolo di una violenza inaudita che ha colpito migliaia di italiani, costretti a lasciare le loro terre natali. Ricordare questi eventi è fondamentale per garantire che le sofferenze di queste persone non vengano mai dimenticate.

Il dovere di ricordare

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha recentemente sottolineato l’importanza di questa giornata attraverso un post sui social, in cui ha condiviso un video della sua visita alla foiba di Basovizza. Le sue parole risuonano come un forte richiamo alla verità e alla giustizia: “Ricordare è un dovere di verità e giustizia, per onorare chi ha sofferto e trasmettere questa memoria alle nuove generazioni”. Questo messaggio è cruciale, poiché il ricordo non è solo un atto di rispetto verso le vittime, ma anche un modo per educare le future generazioni sui pericoli dell’intolleranza e dell’odio.

Un passato da non dimenticare

La tragedia dell’esodo giuliano-dalmata è una pagina dolorosa della storia italiana, spesso trascurata nei libri di storia e nei programmi scolastici. Migliaia di italiani furono costretti a fuggire dalle loro case, lasciando dietro di sé non solo beni materiali, ma anche una parte della loro identità culturale. La memoria di questi eventi è fondamentale per costruire una società più giusta e inclusiva. È essenziale che le nuove generazioni comprendano l’importanza di questi eventi storici, affinché non si ripetano mai più. Le istituzioni, la scuola e la società civile hanno il compito di mantenere viva questa memoria, attraverso iniziative, eventi e programmi educativi.