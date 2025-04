Il silenzio del governo italiano

Nelle prime ore dopo l’annuncio della tregua di Pasqua da parte di Vladimir Putin, il governo italiano ha reagito con un sostanziale silenzio, interrotto solo dal plauso di Matteo Salvini. Questo atteggiamento riflette un profondo scetticismo riguardo alle reali possibilità che l’iniziativa russa possa concretizzarsi.

“Nessuno si fida di lui”, è il pensiero diffuso tra i membri dell’esecutivo, che osservano con cautela e sperano, senza però contare troppo su questa tregua.

Le parole del ministro Tajani

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è uno dei pochi a esprimere un’opinione pubblica sull’argomento, lasciando uno spiraglio di credito all’iniziativa russa. “Ogni segnale verso la pace è importante”, afferma Tajani, pur sottolineando che non è chiaro come la Russia possa rispettare un cessate il fuoco di appena due giorni. La necessità di una pace giusta e duratura è ribadita, in linea con le dichiarazioni rilasciate da Giorgia Meloni e Donald Trump durante la recente visita della premier negli Stati Uniti.

Un viaggio strategico negli Stati Uniti

Il viaggio di Giorgia Meloni negli Stati Uniti è considerato un grande successo dal governo italiano, soprattutto per l’apertura americana a un dialogo sui dazi, un tema delicato nei rapporti tra Europa e Stati Uniti. Le diplomazie sono al lavoro per organizzare un possibile viaggio di Trump in Italia, auspicato dal sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, che potrebbe avvenire prima di giugno. L’obiettivo è quello di portare attorno a un tavolo a Roma il presidente americano, le istituzioni europee e i leader dei 27, anche se non tutte le cancellerie concordano sulla location di un ipotetico vertice Ue-Usa.

La posizione dell’Italia sulla guerra in Ucraina

Nel frattempo, l’Italia sostiene pienamente la leadership di Trump nel mediare un cessate il fuoco in Ucraina. Tajani ha dichiarato che Putin deve decidere di interrompere definitivamente la guerra che ha iniziato e rispondere positivamente alle richieste americane. Tuttavia, il governo italiano è consapevole che, dal 2014 a oggi, i russi hanno violato sistematicamente le tregue, incolpando gli ucraini. L’atteggiamento del governo è quindi estremamente guardingo, in attesa di vedere se Mosca sarà conseguente alle sue stesse dichiarazioni.

Le reazioni interne e le opposizioni

Nonostante il clima di scetticismo, il leader leghista ha invitato tutti a lavorare per la pace, mentre le opposizioni continuano a criticare la missione americana della premier. Questo silenzio e la mancanza di una posizione chiara da parte delle opposizioni riflettono un momento di incertezza e complessità nella politica italiana, mentre il governo cerca di navigare tra le sfide interne ed esterne.