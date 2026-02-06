Il recente conflitto in Ucraina ha avuto ripercussioni significative anche sul territorio russo, in particolare nella regione di Kursk. In risposta alle esigenze dei cittadini colpiti, il governo ha annunciato un pacchetto di aiuti finanziari mirato a sostenere le famiglie sfollate dalle loro abitazioni.

Il decreto governativo

Il premier russo Mikhail Mishustin ha firmato un decreto che prevede l’assegnazione di 1,27 miliardi di rubli, equivalenti a circa 16,6 milioni di dollari, per coprire le spese di affitto di circa 21.000 famiglie che hanno dovuto abbandonare le loro case a causa delle ostilità.

Questo aiuto coprirà i costi per tre mesi, da gennaio a.

Contesto delle manifestazioni

La decisione è stata presa dopo che numerosi cittadini sfollati hanno protestato contro la cessazione di pagamenti mensili da parte del governo regionale, che erano stati destinati a chi aveva subito danni significativi alle proprie abitazioni durante i combattimenti. La situazione ha spinto il governo a rivedere le proprie politiche di sostegno per garantire che i cittadini non rimanessero privi di assistenza.

Compensazioni e supporto continuo

Questo intervento non rappresenta un’iniziativa isolata, ma è parte di un programma di sostegno più ampio, che ha visto l’impiego di circa 220 miliardi di rubli negli ultimi due anni per la ricostruzione e l’assistenza nella regione di Kursk. Tali fondi sono stati utilizzati per affrontare questioni legate a servizi pubblici, alloggio e altri problemi sociali derivanti dalla crisi.

Dettagli sui pagamenti

Nel corso del 2026, oltre 114.000 sfollati hanno ricevuto forme di supporto statale, comprese indennità mensili di 65.000 rubli, utilizzate per coprire le spese di vita quotidiana. Questo ammontare ha rappresentato un importante aiuto per le famiglie colpite, specialmente considerando il fatto che nel mese di novembre circa 112.500 persone erano idonee a ricevere tali pagamenti, per un totale di circa 82 miliardi di rubli.

Responsabilità del ministero delle costruzioni

Il ministero delle costruzioni della Russia è stato incaricato di garantire un utilizzo efficace e mirato del nuovo pacchetto di aiuti da 16,6 milioni di dollari. Questa misura è volta a garantire che i fondi siano utilizzati correttamente per sostenere le famiglie sfollate e ridurre il ritardo nei pagamenti accumulati per il fine del 2026 e il primo trimestre del 2026.

Il governatore della regione di Kursk, Alexander Khinshtein, ha confermato che i pagamenti per l’anno 2026 avevano accumulato circa 198 milioni di rubli in arretrati, e che i nuovi fondi serviranno a coprire queste spese. In un momento di crisi, il governo cerca di affrontare le difficoltà economiche e sociali dei suoi cittadini, mostrando un impegno concreto verso il benessere della popolazione.