Il Libro dei Fatti: Edizione Speciale per il 35° Anniversario della Pubblicazione

Il Libro dei Fatti, una delle pubblicazioni più prestigiose per la comprensione della cronaca nazionale e internazionale, celebra quest’anno il suo 35° anniversario. Questa edizione, disponibile da oggi in libreria, rappresenta una risorsa fondamentale per chi desidera approfondire gli eventi più rilevanti che hanno caratterizzato il periodo recente.

La nuova edizione si distingue per una cronologia ampliata, che raccoglie i principali eventi dell’anno precedente e offre uno sguardo aggiornato fino al 31 ottobre 2025, permettendo ai lettori di avere una visione chiara e dettagliata della situazione attuale.

In copertina, nomi noti e simboli significativi come Giorgio Armani, Jannik Sinner e gli eventi storici legati ai conflitti in Ucraina e Palestina attirano l’attenzione.

Contenuti e novità dell’edizione 2025

Questa edizione del Libro dei Fatti include quattro dossier tematici che trattano questioni cruciali per il futuro del nostro pianeta:

Sostenibilità e innovazione

Il primo dossier è dedicato alla sostenibilità, esaminando la transizione energetica e le innovazioni necessarie per affrontare le sfide ambientali. La necessità di un approccio sostenibile diventa un imperativo per le generazioni future, e questo dossier fornisce un quadro delle iniziative in corso.

Economia globale e geopolitica

Il secondo dossier si concentra sull’economia globale, analizzando i mercati, le catene del valore e i nuovi equilibri internazionali. In un contesto in rapido cambiamento, è fondamentale comprendere come le dinamiche economiche influenzino le relazioni tra i paesi.

La geopolitica è il terzo tema trattato, con uno sguardo ai conflitti attuali e alla sicurezza globale. Comprendere le tensioni tra le potenze è essenziale per prevedere gli sviluppi futuri e le loro ripercussioni sulla stabilità mondiale.

Contributi di esperti e figure di spicco

Il Libro dei Fatti 2025 si arricchisce di contributi da parte di personalità di rilievo nel panorama istituzionale e culturale. Tra gli autori troviamo Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri, e Alberto Barachini, sottosegretario di Stato all’Editoria, che offrono le loro prospettive sui temi trattati.

Altri nomi illustri includono Claudio Descalzi, AD di Eni, e Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, che arricchiscono il volume con analisi e riflessioni di grande valore.

Con oltre 900 pagine di contenuti, il Libro dei Fatti continua a essere un punto di riferimento per lettori, professionisti e studenti. Grazie alla sua struttura chiara e documentata, quest’opera rappresenta una guida fondamentale per orientarsi nella complessità dell’attualità.

Un anniversario significativo

Giuseppe Marra, Presidente del Gruppo Adnkronos, sottolinea l’importanza di questo anniversario, affermando: “In un panorama editoriale complesso, il Libro dei Fatti si distingue per il suo continuo successo, offrendo un servizio essenziale per comprendere gli eventi di cronaca. Siamo orgogliosi di questo traguardo, frutto di un impegno costante e rigoroso”.

