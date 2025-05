Il cambiamento delle regole nel M5s

Negli ultimi mesi, il Movimento 5 Stelle (M5s) ha intrapreso un percorso di riforma che segna una svolta significativa nella sua storia. La decisione di abolire il limite dei due mandati, che ha caratterizzato il Movimento sin dalla sua nascita, rappresenta un cambiamento epocale. Questo passaggio è stato ratificato durante la Costituente di novembre, dove gli iscritti hanno dato il via libera a nuove regole che permetteranno una maggiore flessibilità per i membri del partito.

Le nuove regole sui mandati

La nuova normativa stabilisce che i membri del M5s potranno ricoprire fino a tre mandati, ma con alcune condizioni. Una delle principali innovazioni è il sistema del “stop and go”, che consente a chi ha già servito due legislature consecutive di tornare in gioco solo dopo aver saltato un turno. Questo criterio potrebbe riaprire le porte a figure di spicco come Paola Taverna e Alfonso Bonafede, attualmente in attesa di una nuova opportunità politica.

Inoltre, è prevista la possibilità di ottenere un terzo mandato, ma solo attraverso una deroga proposta dal presidente del Movimento, Giuseppe Conte, e approvata dal consiglio nazionale. Questo meccanismo mira a mantenere un certo controllo sulle candidature e a evitare il fenomeno del “carrierismo” all’interno del partito.

Le implicazioni per il futuro del M5s

Queste modifiche hanno suscitato reazioni contrastanti all’interno del Movimento. Critici come Danilo Toninelli hanno espresso preoccupazione, affermando che la rimozione del limite dei due mandati segna la fine dell’identità originale del M5s, trasformandolo in un partito più centralizzato e meno democratico. La figura di Beppe Grillo, che ha visto ridotto il suo ruolo di garante, è ora messa in discussione, con molti che sperano in un suo ritorno al timone del Movimento.

Il futuro del M5s appare incerto, ma le nuove regole potrebbero anche rappresentare un’opportunità per rilanciare il partito in vista delle prossime elezioni. Con la possibilità di candidarsi a cariche regionali e comunali, il Movimento potrebbe attrarre nuovamente l’attenzione degli elettori e rafforzare la sua presenza sul territorio.