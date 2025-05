Il saluto del presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio caloroso al presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, in occasione del 72° raduno nazionale che si svolge a Marsala. In questo messaggio, Mattarella ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dall’Associazione, sottolineando l’importanza del raccordo tra le generazioni di militari in servizio e in congedo.

Questo legame è fondamentale per mantenere vive le tradizioni di una specialità che ha avuto un ruolo cruciale nella storia d’Italia.

Il ruolo attuale dei Fanti Piumati

Oggi, i Fanti Piumati, come vengono comunemente chiamati i bersaglieri, sono attivamente impegnati non solo sul territorio nazionale, ma anche all’estero, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e partecipando a missioni internazionali. La loro presenza nei teatri di operazione è un segno tangibile dell’impegno dell’Italia per la pace e la stabilità globale. Mattarella ha voluto sottolineare come il lavoro dei bersaglieri sia essenziale per garantire un ambiente sicuro e protetto, sia in patria che all’estero.

Un pensiero ai caduti

In un momento di grande significato, il presidente ha espresso un deferente omaggio al labaro dell’Associazione, dedicando un pensiero commosso ai tanti caduti che hanno servito con onore. Questo tributo non è solo un riconoscimento del sacrificio di coloro che hanno dato la vita per la patria, ma anche un invito a tutti i presenti a riflettere sull’importanza della memoria e della storia. L’augurio di Mattarella per la piena riuscita dell’incontro è un segno di speranza e di unità, valori che i bersaglieri incarnano da sempre.