Il voto controverso di Guillermo Mariotto

Il recente episodio di Ballando Con Le Stelle ha scatenato un acceso dibattito tra i fan del programma. Il giudice Guillermo Mariotto ha attribuito un punteggio di 7 a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, una valutazione che ha suscitato molte critiche. La coppia, infatti, ha ricevuto voti altissimi da parte degli altri giudici, rendendo il voto di Mariotto particolarmente controverso. Questo episodio ha riacceso le polemiche riguardo al suo atteggiamento nei confronti di Guaccero, che sembra essere influenzato da un passato scambio di battute tra i due.

Un passato che pesa

Le tensioni tra Mariotto e Guaccero non sono una novità. Nel 2019, durante una puntata di Detto Fatto, i due avevano avuto un acceso scambio di opinioni. Mariotto, allora ospite fisso, aveva criticato uno sketch di Bianca, scatenando una reazione piccata da parte della concorrente. La risposta di Guaccero, “Mariotto invece lei cosa ci fa là?”, ha messo in evidenza un certo attrito tra i due. La situazione è ulteriormente degenerata quando Mariotto, convinto di non essere in onda, ha fatto un commento sarcastico su Guaccero, chiedendole se cercasse rogne. Questo episodio, sebbene avvenuto anni fa, sembra continuare a influenzare il giudizio del giudice nei confronti della concorrente.

Il sostegno del pubblico

Nonostante le polemiche, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice continuano a ricevere un forte sostegno da parte del pubblico. Molti fan si sono schierati dalla loro parte, esprimendo solidarietà dopo il controverso voto di Mariotto. I social media sono stati inondati di messaggi di supporto, con gli utenti che chiedono una maggiore equità nei giudizi. La coppia ha dimostrato di avere una forte intesa e le loro performance continuano a convincere sia il pubblico che gli altri giudici. Tuttavia, l’atteggiamento di Mariotto rimane un punto di discussione, alimentando ulteriormente il dibattito su come i giudici valutano le esibizioni e le dinamiche personali che possono influenzare le loro decisioni.