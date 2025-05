Il contesto del delitto di Garlasco

Il delitto di Chiara Poggi, avvenuto il a Garlasco, ha scosso l’opinione pubblica italiana e ha dato vita a un intricato intreccio di indagini e testimonianze. La giovane, trovata senza vita nella sua abitazione, ha lasciato dietro di sé un mistero che ha coinvolto amici, familiari e conoscenti. Recentemente, la riapertura del caso ha portato alla luce nuove informazioni, in particolare riguardo a Alessandro Biasibetti, un amico di Marco Poggi, il fratello della vittima.

Il ruolo di Alessandro Biasibetti

Alessandro Biasibetti, ordinato diacono a Bologna, è stato chiamato a testimoniare in aula riguardo al delitto. La sua amicizia con Marco Poggi e la sua presenza nel gruppo di amici che frequentava la villetta di via Pascoli 8 lo rendono una figura chiave nelle indagini. Biasibetti, che all’epoca era fidanzato con Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, dovrà ora sottoporsi a un test del DNA, un passo significativo che potrebbe rivelare nuovi dettagli sul caso.

Le indagini e le testimonianze

Le forze dell’ordine hanno già interrogato Biasibetti riguardo alle sue visite abituali in via Pascoli e alla sua conoscenza del gruppo di amici, che includeva anche Mattia Capra e Roberto Freddi. Entrambi sono stati perquisiti e chiamati a fornire campioni per il test del DNA. Le testimonianze di Biasibetti sono state cruciali, poiché ha dichiarato di aver trascorso molto tempo con Marco e Chiara, pur non avendo un rapporto diretto con quest’ultima a causa della differenza di età. La sua affermazione di possedere una bicicletta simile a quella vista da testimoni il giorno del delitto ha sollevato ulteriori interrogativi.

Il mistero continua

Nonostante le indagini siano riprese, il mistero attorno al delitto di Garlasco rimane fitto. Biasibetti, oggi 36enne, ha intrapreso un percorso di vita diverso, iscrivendosi all’università e decidendo di diventare frate. Tuttavia, il suo passato e le sue connessioni con il caso continuano a far discutere. La riapertura del caso ha riacceso l’interesse pubblico e ha portato a una nuova ondata di speculazioni e teorie. La verità sul delitto di Chiara Poggi è ancora lontana dall’essere svelata, ma ogni nuova testimonianza potrebbe essere la chiave per risolvere uno dei casi più controversi della cronaca italiana.