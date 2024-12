Il grande interrogativo della semifinale

Questa sera, la semifinale di Ballando con le stelle ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso, soprattutto per la questione riguardante Guillermo Mariotto. Il noto giurato, che ha sempre suscitato dibattiti e polemiche, ha abbandonato il teatro durante l’ultima puntata, lasciando aperta la possibilità di un suo ritorno. La conduttrice Milly Carlucci ha saputo gestire la suspense, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

La giuria senza Mariotto

All’inizio della puntata, la sedia di Mariotto era vuota, creando un clima di incertezza. Solo i giudici Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli erano presenti al tavolo. Questo ha alimentato le speculazioni su un possibile rientro del giurato a puntata già iniziata. Milly Carlucci ha annunciato che le sorti di Mariotto sarebbero state rivelate solo in seguito, lasciando intendere che il suo ingresso in studio potesse avvenire in qualsiasi momento.

Le emozioni in pista

La semifinale è iniziata con una prova a sorpresa, dove i concorrenti hanno ballato insieme a familiari o persone a loro care. Bianca Guaccero ha danzato con sua madre Rosa, che ha preso il posto di Giovanni Pernice. La madre di Bianca ha espresso la sua gioia per la relazione tra i due, augurandosi che Giovanni diventi suo genero. Le parole della madre hanno aggiunto un ulteriore strato di emozione alla serata, mentre Giovanni ha risposto con cautela, lasciando intendere che la loro storia potrebbe evolversi in qualcosa di serio.

Il futuro di Mariotto: un enigma da risolvere

Il futuro di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle rimane avvolto nel mistero. I fan del programma si chiedono se il giurato tornerà e quale sarà il suo ruolo nella competizione. La scelta di Milly Carlucci di non rivelare immediatamente la presenza di Mariotto ha sicuramente contribuito a creare un’atmosfera di attesa e curiosità. La semifinale ha dimostrato ancora una volta come il programma riesca a mescolare intrattenimento e suspense, mantenendo il pubblico incollato allo schermo.