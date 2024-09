Il motivo per cui Emma Marrone è ancora single è stato rivelato da un filtro, lasciando i suoi fan in uno stato di confusione.

La nota artista salentina, Emma Marrone, durante un momento di interazione sui social media, ha chiesto a un filtro per quale motivo non ha ancora trovato l'amore. La risposta del filtro, "Il tuo amante non è ancora nato", ha suscitato stupore e ilarità tra i follower, ma ha anche generato dubbi sulla comprensione della frase da parte dell'artista, a causa della sua confusione espressiva. Questo ha riacceso vecchi dubbi sulla padronanza dell'inglese di Emma, rivelatisi infondati visto che la cantante ha confessato di aver capito perfettamente il significato della frase.

Poco tempo fa, la rinomata artista salentina, sfruttando un momento di pausa, ha deciso di interagire con i suoi fan tentando di scoprire, attraverso una divertente funzione dei social media, la ragione per cui non ha ancora trovato la sua metà. Questo momento divertentissimo è stato anche oggetto di commenti da parte dei suoi sostenitori, i quali sono rimasti molto stupiti da un particolare che ha suscitato molta risata. “Il tuo amante non è ancora nato”, era la risposta divertente e diretta del filtro sulla domanda di Emma Marrone sul perché non ha ancora trovato l’amore della sua vita. Come si può prevedere, questa frase in inglese, condivisa su una storia del profilo Instagram ufficiale dell’artista, ha fatto ridere i suoi follower, ma ha poi creato loro molti dubbi. Avrà Emma capito davvero cosa volesse dire il filtro? Questo interrogativo ha iniziato a circolare su tutti i canali social, poiché, si poteva notare un’espressione di confusione sul viso dell’artista dopo aver letto la misteriosa frase. Di conseguenza è stato rivelato il motivo principale per cui molti dei suoi fan hanno cominciato a supporre che forse Emma non avesse realmente compreso il messaggio visualizzato sullo schermo. Alcuni utenti hanno poi giustificato il loro dubbio rievocando un aneddoto vecchio di dieci anni, che coinvolgeva l’artista e la sua padronanza dell’inglese.

Nel 2014, Emma stava per esibirsi all’Eurovision Song Festival a Copenhagen e rispose a diverse interrogazioni giornalistiche con un inglese parecchio imperfetto, che evidenziava molte insicurezze. L’anno passato, durante un’intervista con Fedez nell’episodio di Muschio Selvaggio, Emma ricordò quell’episodio e tutti i meme che ne seguirono. In quell’occasione, la cantante salentina affermò che da allora si era dedicata allo studio per perfezionare le sue competenze linguistiche in inglese, riconoscendo l’importanza delle lingue: “Se succedesse di nuovo avrei una struttura migliore. Ho migliorato il mio inglese e spagnolo negli anni e ora potrei avere una conversazione senza dovermi chiedere ‘cosa ha detto?'”. Nonostante tutto, sembra che i fans stavolta abbiano fatto un errore e che Emma abbia compreso perfettamente il significato della frase citata dal filtro. La conferma arriva anche dal commento della cantante sul tema: “Sono nei guai…”.