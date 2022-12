Il murale sulla casa dove è cresciuto Messi a Rosario

Milano, 3 dic. (askanews) - Gli artisti Marlene Zuriaga e Lisandro "Lichi" Urteaga del gruppo Imagina Mural Painting hanno dipinto un murale di Lionel Messi sulla casa d'infanzia della stella del calcio a Rosario, in Argentina, per rendergli omaggio. Gli abitanti del quartiere provano molto orgogl...

Milano, 3 dic. (askanews) – Gli artisti Marlene Zuriaga e Lisandro “Lichi” Urteaga del gruppo Imagina Mural Painting hanno dipinto un murale di Lionel Messi sulla casa d’infanzia della stella del calcio a Rosario, in Argentina, per rendergli omaggio. Gli abitanti del quartiere provano molto orgoglio quando parlano di Messi e sperano che un giorno possa far loro visita.