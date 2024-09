Il nuovo documentario di Netflix riguarderà Ilary Blasi: ecco i dettagli sul tema trattato.

Ilary Blasi si prepara a fare il suo ritorno su Netflix con un nuovo documentario, in seguito al grande successo del suo precedente progetto, “Unica”. Tuttavia, come riporta Gabriele Parpiglia sui suoi canali social, il nuovo documentario non farà menzione né di Francesco Totti né di Cristiano Iovino. Gli ammiratori interessati alla vita privata di Ilary e ai presunti triangoli amorosi con Totti e Iovino, o agli scoop che coinvolgono Noemi Bocchi, dovranno ripensarci, perché ciò che riguarderà il prossimo documentario sarà totalmente diverso. Niente gossip, niente drammi, niente Totti. Assolutamente niente. Soprattutto, non ci saranno i figli, visto che Francesco ha rifiutato di concedere il permesso per la loro partecipazione al progetto. Cosa ci si può aspettare di vedere nel nuovo documentario di Ilary? La sua vita, le sue amicizie, i suoi viaggi… Vedremo sicuramente le sue amiche, i suoi numerosi viaggi (in località come Giappone e Germania) e segmenti della vita di Ilary in stile “Kardashian”. Un aspetto interessante del documentario sarà la presenza del fidanzato di Ilary, Bastian Muller, che parlerà per la prima volta in telecamera. Verrà raccontata la loro storia d’amore, che ha avuto inizio grazie alla previsione di una veggente amica di Ilary, che aveva anticipato il suo incontro con Bastian poco prima che lei volasse a New York. I loro sguardi si sono incrociati e l’amore è sbocciato. Un amore che potrebbe portare anche un lieto evento, coronando l’ardente amore della conduttrice per l’imprenditore di Francoforte.