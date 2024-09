Il padre di Pino Insegno, Armando, è deceduto all'età di 92 anni, portando tristezza al presentatore del programma "Reazione a Catena".

L'attore e doppiatore Pino Insegno e il fratello Claudio sono in lutto per la morte del loro padre, Armando, avvenuta a Roma all'età di 92 anni. Anche Carla Fracci ha perso il marito, il regista teatrale Beppe Menegatti, che aveva lavorato con Visconti e De Sica. I funerali si terranno il 18 settembre nella Parrocchia di Regina Pacis a Roma.

L’artista poliedrico Pino Insegno, conosciuto per il suo lavoro come attore, doppiatore e conduttore di ‘Reazione a catena’, insieme al fratello Claudio, anche lui regista e attore, sono in lutto. Il loro padre, Armando, è deceduto ieri a Roma all’età di 92 anni. Inoltre, Carla Fracci ha perso il marito Beppe Menegatti, regista teatrale di 95 anni che ha avuto l’onore di lavorare con Visconti e De Sica. Le celebrazioni funebri saranno tenute domani, il 18 settembre, alle 11, nella Parrocchia di Regina Pacis situata nel quartiere di Monteverde a Roma.