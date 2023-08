Il Papa annuncia: "Il 4 ottobre pubblicherò una seconda Laudato Si'"

Roma, 30 ago. (askanews) – All’udienza generale del mercoledì, in aula Paolo VI, Papa Francesco ha annunciato che pubblicherà una seconda “Laudato Si'”, seguito dell’enciclica del 2015: “Dopodomani 1 settembre si celebra la Giornata mondiale per la cura del creato, inaugurando il tempo del creato, che durerà fino al 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi: in quella data ho intenzione di pubblicare una esortazione, una seconda ‘Laudato Si'”, ha annunciato l’86enne Bergoglio.

Papa Francesco ha fatto della tutela ambientale un cavallo di battaglia del suo pontificato e ha invitato in particolare i giovani durante l’incontro di Lisbona ad aver cura del pianeta e a combattere i cambiamenti climatici:

“È necessario schierarsi a fianco delle vittime delle ingiustizie ambientali e climatiche, sforzandosi di porre fine alla insensata guerra alla nostra casa comune, che è una guerra mondiale terribile – ha auspicato, concludendo – Esorto tutti voi a pregare e lavorare affinchè essa abbondi nuovamente di vita”.