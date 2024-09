Il pettegolezzo e la previsione di Corona sostengono che ci sia già una crisi tra Diletta Leotta e Karius.

Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, ha previsto durante un podcast chiamato Gurulandia, che la coppia recentemente sposata, Diletta Leotta e Loris Karius, si separeranno entro il 30 giugno 2025. Questa previsione segue una simile fatta precedentemente, ma con termine entro il 2026. Corona ha anche suggerito che Leotta potrebbe essere stata fotografata con un famoso atleta americano. Nonostante tali affermazioni, non si conosce se Corona abbia informazioni aggiuntive o se stia semplicemente provocando. Leotta e Karius, al centro dell'attenzione del gossip, non hanno né confermato né smentito le voci.

Fabrizio Corona, l’ex sovrano dei paparazzi, non ha mai abbandonato la sua passione per il pettegolezzo. Frequentando il podcast Gurulandia, del quale è un ospite frequente, ha avanzato una previsione piuttosto insolita, sostenendo con sicurezza che il recentemente sposato Diletta Leotta e Loris Karius si separeranno entro pochi mesi. L’uomo d’affari è convinto che il matrimonio non durerà fino al 30 giugno 2025. Aveva pronunciato una previsione simile qualche settimana prima, stabilendo come terminale il termine del 2026.

La previsione di Fabrizio Corona su Diletta Leotta e Loris Karius

“Ho modificato la mia previsione, Diletta Leotta e Karius si divideranno prima del 30 giugno 2025. Ci vedremo e mi dirai che avevo ragione… Sospetto che Diletta Leotta sia stata fotografata con un famoso atleta americano…”, ha supposto Corona, scatenando una tempesta di speculazioni. Non è noto se l’ex coniuge di Nina Moric abbia informazioni extra riguardo la questione, o se abbia semplicemente voluto fare un’affermazione provocatoria.

Come appena menzionato, durante lo stesso podcast Gurulandia, qualche mese fa Corona aveva fatto rivelazioni simili, poco prima del matrimonio di Diletta e Loris. Era disposto a scommettere qualsiasi somma sul fatto che il matrimonio non sarebbe durato a lungo: “Leotta che si sposa a breve, si lascerà prima del 2027, entro dicembre 2026. Sono pronto a scommettere qualsiasi somma. La ragione? Lui è un dongiovanni, lei si stancherà in fretta. Intuizione? No, ho un talento, so predire il futuro”.

Secondo il periodico Gente, sembra che ci sia stata una tensione recente tra i novelli sposi, l’attrice di Dazn e l’ex goalkeeper del New Castle, che sono stati il centro dell’attenzione del gossip per un’altra questione. Da poco sono stati fotografati dal periodico Gente, che ha suggerito la presenza di un’immagine di disaccordo coniugale. Non solo: la rivista ha anche condiviso delle foto di Karius con Michelle Hunziker.

“Loris lancia uno sguardo intriso di desiderio a Michelle, prima di rendersi conto di essere nel punto di mira del fotografo. Per evitare problemi, si allontana da Michelle, ma i loro sguardi restano incollati a distanza. Impossibile resistere al fascino della…nonna”, ha riportato in modo un po’ malizioso la rivista. L’ipotesi di una relazione segreta tra l’attrice svizzera e l’atleta è puramente gossippata. Anzi, è una notizia falsa.

Ci si chiede se sia vero che ci sia stata una prima crisi matrimoniale post matrimonio. E si chiede se la profezia di Corona si realizzerà o se sarà scartata come una bugia estiva futile. E Diletta e Loris che rispondono? Al momento non hanno detto niente, preferendo ignorare il gossip: non c’è né una conferma nè una smentita.