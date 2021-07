Il presidente israeliano Herzog riceve la terza dose di vaccino

Milano, 30 lug. (askanews) – Il presidente israeliano Isaac Herzog e la moglie Michal hanno ricevuto la terza dose di vaccino. Israele è il primo paese al mondo a dare il via alla campagna di vaccinazione con la terza dose per gli over 60 che hanno ricevuto la seconda più di sei mesi fa.

La decisione è stata presa dal governo dopo l’aumento dei contagi a causa dle diffondersi della variante Delta.

“Invito tutti gli anziani che sono

già stati vaccinati a ricevere questa dose supplementare.

Proteggetevi”, sono state le parole del premier israeliano Naftali Bennett.