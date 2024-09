Il prestigioso Leone d'oro della 81esima edizione di Venezia è stato assegnato a Pedro Almodovar, mentre Nicole Kidman ha ricevuto l'onore di miglior attrice. Un elenco completo dei vincitori.

Vermiglio, l'opera di Maura Delpero, ha ricevuto il Leone d'argento - Gran Premio della giuria all'81esimo Festival di Venezia. Il film è una coproduzione tra Italia, Francia e Belgio. Il premio per la miglior sceneggiatura a Venezia 81 è stato conferito a Murilo Hauser e Heitor Lorega per la lo...

Vermiglio, l’opera di Maura Delpero, ha ricevuto il Leone d’argento – Gran Premio della giuria all’81esimo Festival di Venezia. Il film è una coproduzione tra Italia, Francia e Belgio.

Il premio per la miglior sceneggiatura a Venezia 81 è stato conferito a Murilo Hauser e Heitor Lorega per la loro opera ‘I’m still here’ (Ainda estou aqui), dirigita da Walter Salles, una coproduzione tra Brasile e Francia.

Motivata dalla dolorosa perdita della madre, Nicole Kidman non ha ritirato il suo premio sul palcoscenico.

Vincent Lindon si è aggiudicato la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile al festival di Venezia. Lindon ha vinto per la sua performance nel film The Quiet Son (Jouer avec le feu) diretto da Delphine Coulin e Muriel Coulin, un film francese.

Nicole Kidman è stata onorata con la Coppa Volpi femminile per la sua interpretazione nel film Babygirl, diretto da Halina Reijn degli Stati Uniti.

Il premio Marcello Mastroianni per un attore emergente è stato vinto da Paul Kircher per la sua performance in Leurs enfants après eux (And their children after them), un film diretto da Ludovic Boukherma e Zoran Boukherma della Francia.

Moretti ha esortato ad una maggiore reattività verso la nuova legge sul cinema che ha definito pessima.

Nanni Moretti, dal palco della Mostra di Venezia, esprime il suo desiderio che i produttori e registi rispondano più attivamente all’attuale legge negativa sul cinema, dichiarando inoltre il suo apprezzamento per il premio Venezia classici ricevuto per il miglior restauro del film ‘Ecce Bombo’ del 1978. Si dimostra sorpreso e un po’ imbarazzato per il riconoscimento, ritenendolo eccessivo visto che tra i contendenti c’erano film di capisaldi del cinema come De Sica e Antonioni. Parla di un premio “inaspettato, sproporzionato ed esagerato”.

Francesco Gheghi si è aggiudicato il premio Orizzonti per la migliore interpretazione maschile nella 81esima edizione di Venezia con il film Familia, diretto da Francesco Costabile.

Il Leone del futuro, riconoscimento riservato alla miglior opera prima ed assegnato dalla giuria presieduta da Gianni Canova, è andato a Familiar Touch, un film di Sarah Friedland (USA), che ha visto la sua partecipazione nella sezione Orizzonti.

Infine, a Venezia Classici, il premio per il miglior documentario sul cinema è stato assegnato a Chain reactions di Alexandre O. Philippe (USA) da una giuria presieduta da Renato De Maria e composta da 24 studenti dei corsi universitari di cinema. Il premio per il miglior film restaurato è andato a Ecce Bombo di Nanni Moretti, film del 1978.