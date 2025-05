Un’elezione storica

Le campane della Cattedrale di San Patrizio a New York hanno risuonato in segno di celebrazione per l’elezione di Robert Francis Prevost, noto come Leone XIV, il primo Papa americano. Nato a Chicago nel 1955, Prevost porta con sé una doppia nazionalità, statunitense e peruviana, un aspetto che non solo arricchisce la sua figura, ma rappresenta anche un simbolo di unità e diversità per la Chiesa cattolica.

La sua elezione è stata accolta con entusiasmo dai media statunitensi, che hanno sottolineato l’importanza di questo evento storico.

Reazioni internazionali

Il presidente Donald Trump ha espresso il suo entusiasmo attraverso il social media Truth, definendo l’elezione di Prevost un grande onore per gli Stati Uniti. Le sue parole riflettono un sentimento di orgoglio nazionale, mentre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha manifestato fiducia nel nuovo pontefice, sperando che possa utilizzare la sua voce per promuovere la pace in un periodo di conflitti globali. Anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron hanno inviato messaggi di congratulazioni, evidenziando l’importanza di questo momento per la Chiesa e per il dialogo internazionale.

Un impegno per la pace

Leone XIV ha già dichiarato che il suo pontificato sarà caratterizzato da un forte impegno per la pace. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha colto l’occasione per chiedere il sostegno del nuovo Papa per il suo paese, mentre Vladimir Putin ha auspicato un dialogo costruttivo e una cooperazione tra le nazioni. Le parole di augurio da parte di leader mondiali sottolineano l’aspettativa che il nuovo pontefice possa contribuire a rafforzare i diritti umani e il dialogo in un mondo che ha bisogno di speranza e unità.