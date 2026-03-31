Il punto di Rosario Guglielmi sul flirt di Lucia Ilardo nella casa del Grande Fratello Vip

Rosario Guglielmi torna a commentare la storia tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi: tra rivelazioni, accuse e la possibilità di un confronto in diretta.

La vicenda che riguarda Lucia Ilardo nella casa del Grande Fratello Vip continua ad attirare attenzioni e a generare commenti dall’esterno. A parlare è stato Rosario Guglielmi, ex fidanzato dell’ex protagonista di Temptation Island, che ha risposto alle voci sul suo presunto riavvicinamento con Lucia e ha chiarito il suo punto di vista sul recente bacio tra la ragazza e Renato Biancardi.

Nella sua versione dei fatti Rosario nega contatti recenti con Lucia e sostiene di esser stato escluso dalla sua vita da mesi: dichiara di averla bloccata dai suoi canali e di non avere rapporti dal mese di novembre. Le sue parole mischiano delusione privata e osservazioni sul comportamento di Lucia, che definisce come uno spirito libero abituato a frequentazioni multiple, e rilanciano domande sul passato della coppia nata a Temptation Island.

Il punto di Rosario sul passato e sulle accuse

Rosario affronta il tema delle presunte infedeltà vissute durante la loro storia: parla di voci e di scoperte che lo hanno ferito, citando in passato incontri della ragazza con altri tentatori come motivo della rottura. Sottolinea di aver scoperto comportamenti che hanno incrinato il rapporto e ribadisce di non essere più in contatto con Lucia. Nel raccontare questo scenario utilizza toni misurati ma decisi, lasciando trasparire che per lui la fiducia si è definitivamente spezzata.

La questione con Lorenzo Spolverato

Sulla presunta frequentazione tra Lucia e Lorenzo spolverato, Rosario adotta un approccio prudente: ammette che Lucia potrebbe essersi confusa tra lui e Lorenzo e ricorda che lei ha avuto numerosi approcci con altri uomini. Non conferma una storia stabile tra Lucia e Lorenzo, definendola piuttosto come una possibile frequentazione o un episodio limitato nel tempo. La versione di Rosario è chiara: i loro rapporti sono pessimi e non si scambiano saluti, quindi non può testimoniarne la natura con certezza.

Il bacio nella casa: reazioni e dinamiche interne

All’interno del Grande Fratello Vip la complicità tra Lucia e Renato Biancardi ha generato un bacio che non ha sorpreso del tutto Rosario, il quale si aspettava che la sua ex potesse avvicinarsi a qualcuno dentro la casa. Nel commentare l’episodio sottolinea di non provare particolare indignazione: «Mi aspettavo un avvicinamento», è il senso delle sue parole, e aggiunge che a lui non importa se il gesto sia stato rivolto a Renato o a un altro gieffino.

Conseguenze e rivalità nella casa

Il bacio ha acceso discussioni tra concorrenti: da un lato emergono gelosie e fraintendimenti, dall’altro si registra la reazione di chi percepisce mosse strategiche legate alle dinamiche del gioco. Alcuni coinquilini hanno interpretato il gesto come un tentativo di creare attenzione mediatica, mentre altri lo hanno visto come un momento genuino di complicità tra due persone. Le reazioni esterne, tra commenti social e analisi dei telespettatori, hanno contribuito ad alimentare la narrazione del triangolo e delle tensioni.

I possibili sviluppi: confronti, ritorni e strategia mediatica

Le parole di Rosario aprono la porta a scenari futuri: ex protagonisti dello stesso reality e amici hanno già insinuato che un confronto tra Lucia e i suoi ex non è da escludere. Secondo chi osserva dall’esterno, la produzione potrebbe approfittare della situazione per innescare tensioni e creare momenti di forte impatto televisivo. Marco Raffaelli, amico di Rosario, ha fatto intendere che quest’ultimo non era felice all’idea dell’ingresso di Lucia nel programma, ricordando che la loro storia aveva avuto ricadute sulla carriera televisiva di Rosario.

In conclusione, la vicenda rimane aperta: tra chiarimenti pubblici, accuse di passato e dinamiche nella casa, il confronto diretto appare sempre più probabile. Se da un lato Rosario dichiara indifferenza verso il bacio con Renato, dall’altro non nasconde il disappunto per episodi che hanno segnato la fine della sua relazione con Lucia Ilardo, lasciando spazio a sviluppi che potrebbero vedere coinvolti anche Lorenzo Spolverato e altri protagonisti del reality.