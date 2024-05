Il re Carlo III e la regina Camilla al Chelsea Flower Show

Londra, 21 mag. (askanews) – Re Carlo III ha visitato il Chelsea Flower Show con sua moglie, la regina Camilla. La mostra annuale sull’eccellenza e l’innovazione nel settore orticolo apre al pubblico nella zona ovest di Londra il 21 maggio, sono attesi oltre 150.000 visitatori attesi nei cinque giorni della fiera.

Il Chelsea Flower Show, organizzato dalla Royal Horticultural Society, negli ultimi anni si è concentrato sempre più sullo sviluppo sostenibile e sulla biodiversità. Re Carlo è apparso in buone condizioni di salute e in ripresa dalle terapie per il tumore alla prostata, lui è un ambientalista di lunga data, in passato ha raccontato di “parlare” con le sue piante.