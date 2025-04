Il percorso di recupero del Pontefice

Papa Francesco, attualmente in convalescenza presso Casa Santa Marta, sta affrontando un periodo di recupero dopo i 38 giorni trascorsi al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. Durante questo periodo, il Pontefice ha dedicato molto tempo alla terapia farmacologica e alla fisioterapia, sia respiratoria che motoria. Queste pratiche hanno portato a un lieve miglioramento della sua condizione fisica, in particolare per quanto riguarda la mobilità e l’espressione vocale.

Monitoraggio della salute e ossigenazione

Secondo le informazioni fornite dalla Sala stampa vaticana, la situazione respiratoria di papa Francesco è sotto controllo. Durante il giorno, il Pontefice riceve una somministrazione ordinaria di ossigeno, mentre durante la notte, in caso di necessità, viene utilizzato un sistema di alti flussi. È importante notare che la gradazione e l’intensità dell’ossigeno somministrato sono inferiori rispetto a prima, segnalando un miglioramento generale. Inoltre, gli indicatori infettivi mostrano segni positivi, anche se l’infezione polmonare è ancora presente e richiederà tempo per essere completamente debellata.

Attività e impegni del Papa

Nonostante le sue condizioni di salute, papa Francesco continua a svolgere alcune attività. Ha partecipato a una predica di Quaresima in collegamento video con l’Aula Paolo VI e ha seguito la messa del cardinale Pietro Parolin in occasione del ventesimo anniversario della morte di Giovanni Paolo II. Tuttavia, non ha ricevuto visite, se non dai suoi più stretti collaboratori. Si stanno valutando modalità alternative per l’Angelus di domenica prossima, in coincidenza con il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità, ma al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva.

Il morale del Pontefice

Nonostante le sfide legate alla sua salute, l’umore di papa Francesco è descritto come “buono”. La sua resilienza e il continuo impegno nella preghiera e nella riflessione spirituale sono segni di una forte determinazione. La comunità cattolica e i fedeli in tutto il mondo continuano a pregare per il suo completo recupero, sperando di rivederlo presto in piena forma.