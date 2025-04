Il 25 aprile non è solo una celebrazione, ma un richiamo all'azione per la libertà.

Un anniversario di riflessione e impegno

Il 25 aprile rappresenta una data fondamentale nella storia italiana, un momento di celebrazione della Liberazione dal fascismo. Tuttavia, come sottolineato dalla presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi, non si tratta semplicemente di una commemorazione. Questo giorno deve essere un richiamo all’azione e alla responsabilità collettiva.

La memoria dei sacrifici compiuti dai Partigiani deve tradursi in un impegno attivo per la libertà e la giustizia sociale.

Valori della Resistenza e attualità

La Resistenza ha insegnato valori fondamentali che oggi sono più che mai attuali. La lotta per la libertà, la giustizia e i diritti umani non è mai stata così cruciale. Bistocchi evidenzia come i principi democratici e progressisti debbano essere difesi quotidianamente, contro ogni forma di autoritarismo. La modernità, infatti, ha dimostrato che il progresso non è garantito e che le conquiste sociali possono essere messe in discussione. È essenziale, quindi, non limitarsi a ricordare, ma agire per proteggere ciò che è stato conquistato.

Il coraggio di non voltarsi dall’altra parte

Un altro aspetto fondamentale del messaggio di Bistocchi è l’importanza di non rimanere indifferenti di fronte alle ingiustizie. La globalizzazione dell’indifferenza, come la definisce Papa Francesco, è una minaccia che dobbiamo combattere. La Resistenza ci insegna che le differenze possono essere messe da parte quando si tratta di difendere valori comuni. L’unità contro il fascismo e l’autoritarismo è un imperativo che deve guidare le nostre azioni. Solo così possiamo onorare veramente la memoria di chi ha lottato per la libertà.