Il trionfo de Il Conte di Montecristo: ascolti da record per la fiction Rai

Un successo senza precedenti

La prima serata di ieri ha visto trionfare Il Conte di Montecristo, la nuova fiction di Rai 1 che ha catturato l’attenzione del pubblico con un cast di prim’ordine e una produzione internazionale di alto livello. Con 5.781.000 spettatori e una share del 31.4%, la serie ha letteralmente stravinto la serata, raddoppiando gli ascolti del Grande Fratello, che si è fermato a 2.311.000 spettatori e una share del 17.3%.

Il confronto con il Grande Fratello

Il reality show, pur avendo visto un incremento rispetto alla settimana precedente, non riesce a competere con il fascino della fiction storica. La curiosità per il ripescaggio di alcuni concorrenti ha attirato un certo numero di spettatori, ma i dati parlano chiaro: Il Conte di Montecristo ha saputo conquistare il cuore degli italiani, dimostrando che le storie classiche possono ancora attrarre un vasto pubblico. Mentre il Grande Fratello si difende, il divario con la fiction Rai è evidente, segnando un punto a favore della narrativa tradizionale.

Altri programmi in onda

Oltre alla fiction di Rai 1, altri programmi hanno cercato di ritagliarsi uno spazio nel palinsesto della serata. Su Rai2, Boss in Incognito ha attirato 947.000 spettatori (4.4%), mentre su Italia1, il film Avengers: Age of Ultron ha intrattenuto 1.143.000 spettatori (6.6%). Anche i programmi di approfondimento come Lo Stato delle Cose su Rai3 e Quarta Repubblica su Rete4 hanno ottenuto risultati modesti, con 667.000 e 695.000 spettatori rispettivamente.

Il preserale e il daytime

Il preserale ha visto il ritorno di Avanti Un Altro su Canale 5, con un’accoglienza calorosa e ascolti che hanno superato il 30%. Anche L’Eredità su Rai 1 ha mantenuto un buon pubblico, con 4.391.000 spettatori (23.9%). Nel daytime, programmi come Uomini e Donne e Beautiful continuano a mantenere alta l’attenzione, dimostrando che la programmazione diurna è altrettanto competitiva.