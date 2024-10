Michele Longobardi, ora tronista di Uomini e Donne, ha condiviso due aspetti personali in un’intervista a Nuovo Tv. Originario di Napoli, il giovane ha vissuto una transizione da corteggiatore a protagonista del programma.

Nel corso della conversazione, Michele ha rivelato di soffrire di tanatofobia, una condizione che implica la paura della morte e del volo. Ha espresso il desiderio di trovare una partner che possa aiutarlo a superare queste paure. D’altra parte, ha anche parlato della sua natura appassionata; inizialmente può apparire riservato, ma una volta che si affeziona a una ragazza mostra il suo lato dolce e affettuoso.

La sua natura appassionata

Non si tira indietro quando si tratta di manifestare i suoi sentimenti, ammettendo di essere un “baciatore seriale” e di divertirsi a provocare con un pizzico di ironia. È fondamentale, secondo lui, che la sua compagna sappia giocare e rispondere alle sue provocazioni, mentre un po’ di permalosità da parte sua sarebbe un valore aggiunto.

La ricerca della persona giusta

Concludendo, Michele sembra essere pronto a trovare la persona giusta, augurandosi di non avere il timore di approcciarsi col cuore aperto.

È vero che Maria mi ha comparato a Stefano De Martino, il che considero un bel complimento. Ho deciso di cercare l’amore a Uomini e Donne perché è un’esperienza affascinante che riesce a coniugare diverse dimensioni della vita. La verità è che voglio trovare l’amore e mi piace anche essere al centro dell’attenzione. Ero consapevole delle dinamiche del programma e sapevo che mi sarei sentito a mio agio partecipandovi. Così ho unito l’utile al dilettevole, sperando di avere più fortuna, dato che all’esterno non mi è andata bene.

Cosa cerco in una partner

In merito a cosa sto cercando in una partner, non ho un modello specifico in mente. Desidero qualcuno che possa farmi vedere le cose da un’ottica diversa, senza farmi diventare eccessivamente analitico. Durante la mia permanenza nel programma, mi sono accorto che le cose non procedevano per il meglio quando ho iniziato a riflettere troppo.

La possibilità di diventare tronista

Riguardo la possibilità di diventare tronista, non ne ho idea, sarebbe meglio chiedere alla redazione (sorride, ndr). Non mi dispiacerebbe affatto, anche se attualmente non ci sono prospettive. Molti si aspettano che ciò avvenga, ma io non ho l’impressione che succederà. Se dovesse capitare, ne sarei contento. La decisione spetterà alla redazione.