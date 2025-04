Un afflusso record di visitatori

Negli ultimi anni, Roma ha visto un incremento esponenziale del numero di turisti, un fenomeno che ha raggiunto livelli record. Questo afflusso, amplificato dal Giubileo cattolico del 2025, ha portato a una situazione di sovraffollamento che sta cambiando radicalmente il volto della città. I residenti lamentano una crescente “Disneylandizzazione” della capitale, dove l’autenticità dei luoghi storici viene messa in discussione dalla presenza massiccia di visitatori.

Le conseguenze sul tessuto urbano

Il turismo di massa non solo altera l’esperienza dei visitatori, ma ha anche un impatto significativo sulla vita quotidiana dei romani. Molti residenti stanno abbandonando il centro storico, costretti a lasciare le loro case per far spazio a affittacamere e case vacanza. Questa trasformazione del tessuto urbano ha portato alla chiusura di botteghe storiche e negozi tradizionali, sostituiti da attività commerciali orientate esclusivamente ai turisti. La città, un tempo vibrante e autentica, rischia di diventare un parco a tema, dove l’esperienza locale è sacrificata sull’altare del profitto turistico.

Il rumore e l’inquinamento acustico

Un altro aspetto critico del turismo di massa è l’inquinamento acustico. I rumori dei trolley che scorrono sui sampietrini, un suono che un tempo era parte del fascino della città, sono diventati insopportabili per molti. Una turista ha dichiarato: “L’inquinamento acustico dato dal rumore dei trolley sui sampietrini è insopportabile”. Questa situazione solleva interrogativi su come Roma possa mantenere la sua identità storica e culturale in un contesto di afflusso turistico senza precedenti.

Strategie per un turismo sostenibile

Per affrontare queste sfide, è fondamentale sviluppare strategie di turismo sostenibile che possano bilanciare le esigenze dei visitatori con quelle dei residenti. Ciò potrebbe includere la promozione di itinerari alternativi, la regolamentazione degli affitti turistici e l’implementazione di misure per ridurre l’impatto ambientale. Solo attraverso un approccio consapevole e responsabile si potrà garantire che Roma rimanga una città viva e autentica, capace di accogliere i turisti senza sacrificare la qualità della vita dei suoi abitanti.