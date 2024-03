Il Volo con "Ad Astra" sempre più in alto nel firmamento musicale

Milano, 29 mar. (askanews) - 15 anni di successi planetari, acclamati in tutto il mondo per le loro doti vocali, Gianluca, Ignazio e Piero, in arte Il Volo, si propongono al pubblico con il loro primo album di inediti Ad Astra, un viaggio sonoro dal sapore internazionale composto da 11 tracce. "E' ...

Milano, 29 mar. (askanews) – 15 anni di successi planetari, acclamati in tutto il mondo per le loro doti vocali, Gianluca, Ignazio e Piero, in arte Il Volo, si propongono al pubblico con il loro primo album di inediti Ad Astra, un viaggio sonoro dal sapore internazionale composto da 11 tracce.

“E’ arrivato finalmente! Ci piace descrivere la nostra carriera questi 15 anni e come un libro con 15 capitoli il 15esimo parla del primo album di inediti. E’ arrivata l’esigenza di esprimere anche alcuni contenuti, anche alcuni nostri pensieri.

C’è anche da dire che siamo tre persone diverse, ognuno di noi la pensa a modo suo. E riportare melodicamente e vocalmente, e anche il proprio pensiero in un disco è stato estremamente difficile. Però questo devo dire che grazie al team di autori,

che hanno in qualche modo convissuto insieme a noi per un anno, un anno e mezzo abbiamo realizzato Ad Astra”.

Un lavoro cucito ad arte sulle tre distinte e complementari personalità, senza tradire le origini.

“Ogni artista ricopre un ruolo ben preciso e innanzitutto non può deludere il pubblico che ha costruito, quindi noi non vogliamo assolutamente farlo, questo mai. Però oggi siamo diventati persone diverse rispetto a quando avevamo 15 anni all’inizio della nostra carriera, quindi dopo diversi dischi e tanti progetti fare un disco di inediti dove potevamo mostrare, che abbiamo tre vocalità diverse, che siamo tre persone diverse, ma sempre un’entità unica e forte, è sicuramente l’obiettivo di questo album. Quindi, e magari perché no, ampliarlo mostrando che abbiamo tanto da raccontare”.

Smentite categoricamente le voci di un loro prossimo scioglimento, spiegano qual è il segreto del loro successo.

“Questo disco dimostra che siamo uniti più che mai perché credo che la nostra forza sia la grande diversità perché se fossimo tutti e tre uguali non nascerebbe nulla del genere quindi questa è la chiave che ci permette di arrivare a 15 anni di carriera e tanti altri speriamo”.

Ora si preparano a tornare live in tutto il mondo, con un tour che partirà ad aprile 2024 dalla Cina, per poi proseguire in Giappone, in estate in Italia e toccare le principali capitali europee in autunno. Ma Il Volo guarda avanti a nuovi progetti.

“Sarebbe una bellissima cosa se volessero utilizzare le nostre canzoni in un film, anche perché questo album ci tenevamo a mostrare le nostre personalità ma a mandare dei messaggi e messaggi forti. Infatti, spazio da a temi un po’ più semplici ma complicati come l’amore, al perché della vita, a immaginare un mondo al contrario, dove tutto è possibile, dove puoi pensare anche di schiacciare le stelle, capito? Quindi questo è quello a cui tenevamo di più.