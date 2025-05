Il cardinale Prevost e la sua registrazione elettorale

Il recente insediamento di Papa Leone XIV, noto anche come Robert Francis Prevost, ha suscitato un notevole interesse non solo per il suo ruolo spirituale, ma anche per le sue scelte politiche. Secondo un’inchiesta del Washington Post, il nuovo Papa è registrato come elettore a New Lenox, nell’Illinois, e ha partecipato attivamente a diverse elezioni negli ultimi anni.

Questo dettaglio ha portato a interrogarsi sulle sue inclinazioni politiche e sul suo possibile sostegno al partito repubblicano.

Le elezioni e le primarie repubblicane

Analizzando i registri elettorali, emerge che Prevost ha votato in quattro elezioni generali e in tre primarie repubblicane. Le elezioni in cui ha partecipato includono quelle del 2012, vinte da Barack Obama, e quelle del 2016, in cui Donald Trump si è imposto come candidato repubblicano. La sua partecipazione alle primarie repubblicane suggerisce una certa affinità con le politiche conservatrici, nonostante l’Illinois non richieda una registrazione di partito per votare alle elezioni presidenziali.

Il contesto politico americano

Negli Stati Uniti, il panorama politico è caratterizzato da una forte polarizzazione. La scelta di un cardinale di votare in primarie repubblicane potrebbe riflettere non solo le sue convinzioni personali, ma anche un tentativo di influenzare le dinamiche politiche. La partecipazione di Prevost alle primarie del 2016, dove Trump ha ottenuto una vittoria schiacciante, è particolarmente significativa. Questo evento ha segnato un cambiamento radicale nel partito repubblicano e nella politica americana in generale, portando alla nomina di Trump come candidato presidenziale.

Implicazioni per la Chiesa e la politica

La scelta di un Papa con legami così evidenti con il partito repubblicano solleva interrogativi sulle future interazioni tra la Chiesa cattolica e la politica americana. La figura di Prevost potrebbe rappresentare un ponte tra la fede e le ideologie politiche, influenzando le posizioni della Chiesa su temi sociali e politici. Inoltre, la sua storia di voto potrebbe avere ripercussioni sul modo in cui i cattolici americani percepiscono le elezioni e i candidati, specialmente in un clima politico così divisivo.