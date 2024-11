Ilaria D’Alessio: un percorso di studio straordinario

Il 7 novembre è una data da ricordare per Ilaria D’Alessio, che ha conseguito la sua terza laurea all’Università degli Studi Roma Tre. La giovane, figlia del noto cantante napoletano Gigi D’Alessio, ha condiviso la gioia di questo traguardo sui social, raccontando il suo percorso di studi che ha preso slancio durante la pandemia da Covid-19. Nonostante le sfide, tra cui una gravidanza, Ilaria ha dimostrato una determinazione straordinaria nel completare il suo percorso accademico.

Un momento di celebrazione in famiglia

La cerimonia di laurea è stata un evento intimo, ma ricco di emozioni, con la famiglia riunita per festeggiare. Gigi D’Alessio e l’ex moglie Carmela Barbato hanno messo da parte le divergenze del passato per supportare la loro figlia in questo momento significativo. La presenza di Claudio, il fratello maggiore, ha ulteriormente arricchito la celebrazione, mentre la partecipazione di Luca e dei più piccoli rimane incerta. Ilaria ha condiviso anche dolci momenti con il compagno Luigi e il loro bambino Joseluì, nato lo scorso maggio, rendendo la giornata ancora più speciale.

Un messaggio di gratitudine e ispirazione

In un post toccante su Instagram, Ilaria ha espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto dalla famiglia e ha sottolineato l’importanza di portare a termine ciò che si inizia. “Rimettermi a studiare è stata un’idea maturata durante la pandemia”, ha scritto, evidenziando come le difficoltà possano trasformarsi in opportunità. Il messaggio di Ilaria è un invito a perseverare, a non arrendersi di fronte agli ostacoli e a celebrare ogni piccolo successo. Gigi D’Alessio, orgoglioso della figlia, ha condiviso una dedica affettuosa, sottolineando quanto sia importante il sacrificio e la dedizione nel raggiungere i propri obiettivi.