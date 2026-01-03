Nuovo scontro legale tra Ilary Blasi e Francesco Totti dopo il crollo di un soffitto nella villa dell’Eur. La nuova denuncia riapre una battaglia già lunga e complessa, tra contenziosi patrimoniali e dispute giudiziarie senza fine.

Nuove vite sentimentali e vecchi contenziosi tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Parallelamente, permangono le questioni giudiziarie sul fronte penale: Totti e Bocchi sono stati indagati per abbandono di minore, anche se la Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione.

Spetta ora al gip della Capitale decidere se accogliere la richiesta, rinviare a giudizio o ordinare ulteriori accertamenti. Nel frattempo, la villa dell’Eur continua a incarnare il simbolo della separazione: un tempo nido coniugale, oggi teatro di nuove battaglie legali, tra manutenzioni inevase e contenziosi sempre più intricati.

Scintille tra Ilary Blasi e Francesco Totti: spunta una nuova denuncia

Dopo anni di contenziosi legati al divorzio, al mantenimento dei figli e alla disputa sui Rolex e sulle borse, un nuovo episodio ha riacceso le tensioni tra gli ex coniugi. Stavolta al centro della cronaca c’è la villa dell’Eur, assegnata alla conduttrice, dove nei giorni scorsi sarebbe crollato il soffitto di una stanza, come riportato da Repubblica. Secondo il giudice civile, la responsabilità della manutenzione spetterebbe all’ex capitano della Roma, ma Totti non avrebbe fornito alcuna risposta alle richieste di Blasi.

Di fronte al silenzio dell’ex marito, la conduttrice avrebbe deciso di affidarsi nuovamente ai legali, depositando un provvedimento d’urgenza presso il tribunale civile per far rispettare le decisioni già stabilite.

Blasi è assistita dagli avvocati Alessandro Simeone, Pompilia Rossi e Fabio Lattanzi, mentre Totti si avvale della difesa di Antonio Conte e Gianluca Tognozzi. La vicenda aggiunge un ulteriore fronte a un contenzioso già complesso e dai riflessi mediatici notevoli.