Ilary Blasi: la rinascita dopo la separazione da Totti

Un nuovo inizio per Ilary Blasi

Ilary Blasi, nota conduttrice e personaggio pubblico, ha dimostrato di essere un vero e proprio vulcano di energia e determinazione. Dopo la separazione dal famoso calciatore Francesco Totti, la Blasi non si è lasciata abbattere, ma ha scelto di affrontare la vita con rinnovato vigore. In un’intervista esclusiva al magazine Grazia, ha condiviso i dettagli della sua nuova vita, evidenziando come sia riuscita a superare un periodo difficile e a riprendere in mano le redini della sua esistenza.

La nuova serie Netflix e il focus sul presente

Ilary è attesa al debutto della sua nuova serie su Netflix, “Ilary”, che andrà in onda a partire dal 9 gennaio. A differenza della precedente serie “Unica”, dove ha affrontato la sua separazione, in questa nuova avventura il focus sarà su ciò che è accaduto dopo il crac matrimoniale. A 43 anni, la Blasi si ritrova a gestire la vita da madre separata, con un nuovo compagno, l’imprenditore tedesco Bastian Muller, e una serie di cambiamenti significativi nel suo quotidiano.

Riflessioni sulla separazione e il futuro

Durante l’intervista, Ilary ha parlato apertamente della sua esperienza con Totti, sottolineando che non è mai stata una persona gelosa. Ha condiviso momenti di nostalgia per il passato, ma ha anche affermato con decisione di non vivere nel dolore. “Il passato non si cancella, ma non mi crogiolo nel dolore. Sono più curiosa di affrontare quello che sarà”, ha dichiarato, dimostrando una mentalità positiva e proattiva. La Blasi ha anche accennato alla gestione dei figli, evidenziando come abbia sempre preso decisioni importanti per loro, anche quando Totti era spesso assente per motivi di lavoro.

Un incontro inaspettato e il nuovo amore

Ilary ha raccontato anche come ha conosciuto Bastian Muller, un incontro casuale che si è trasformato in una nuova storia d’amore. La conduttrice ha descritto il momento in cui si sono incontrati in una lounge di un aeroporto, dove Muller, ignaro della sua fama, le ha chiesto il profilo Instagram invece del numero di telefono. Questo aneddoto ha messo in luce la spontaneità e la freschezza della loro relazione, un aspetto che Ilary sembra apprezzare molto in questo nuovo capitolo della sua vita.