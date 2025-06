Nel traffico caotico di una strada di provincia, ogni minuto può fare la differenza tra la vita e la morte, soprattutto per chi ha problemi respiratori. Quando l’ossigeno scarseggia e le ambulanze non riescono a passare, l’intervento tempestivo di una persona può diventare decisivo. Questa è la storia di come un giovane di 16 anni ha trasformato un momento drammatico in un salvataggio eroico, dimostrando quanto possa essere importante il coraggio e la prontezza anche nelle situazioni più difficili.

Resta imbottigliata nel traffico e senza ossigeno: intervento salvavita di un 16enne

Venerdì pomeriggio, una donna di 75 anni con problemi respiratori e ossigeno in esaurimento è rimasta bloccata nel traffico sulla strada che collega Blevio a Como. Un ragazzo di 16 anni, Filippo Albonico, vedendola in difficoltà, l’ha presa sul suo scooter e l’ha accompagnata fino all’ambulanza, che si trovava anch’essa bloccata nei pressi di Como.

La vicenda è stata raccontata da una donna che si trovava insieme alla 75enne, attraverso un post nel gruppo Facebook “Sei di Como se”, dove ha sottolineato come esistano ancora giovani straordinari.

Resta imbottigliata nel traffico e senza ossigeno: parla il giovane 16enne

Filippo è stato definito un eroe sui social, ma lui, in una intervista per La Repubblica Como, ha voluto precisare di non considerarsi tale, spiegando di aver semplicemente compiuto un gesto che gli ha dato soddisfazione personale e che rifarebbe senza esitazione.

“I miei genitori e miei insegnanti del liceo Casnati mi hanno trasmesso questi valori e sono contento di averli messi in pratica, ma sono certo che ci siano in giro tanti bravi ragazzi come me”.

Poi, il ragazzo ha aggiunto: