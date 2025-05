Una serata di festa tra compagni di scuola si è trasformata in tragedia. Una ragazza di 18 anni è stata colpita da un malore fatale mentre partecipava a un evento con musica all’aperto, organizzato nei pressi dell’istituto che frequentava a Somma Lombardo.

Giovane di 18 anni muore per un malore fatale: festa si trasforma in tragedia

Stava partecipando a una festa insieme ai compagni di classe e ad alcuni docenti per celebrare la fine ormai prossima dell’anno scolastico, quando la giovane si è improvvisamente accasciata a terra. È morta così una ragazza di 18 anni, colpita da un malore fatale intorno a mezzogiorno di giovedì 29 maggio, mentre si trovava in un parco cittadino non lontano dal Centro di formazione professionale Ticino-Malpensa di Somma Lombardo, in provincia di Varese, la scuola che frequentava.

Il dramma si è consumato sotto gli occhi attoniti degli amici e degli insegnanti. Sono stati proprio loro a lanciare immediatamente l’allarme al 118. In attesa dell’arrivo dei soccorsi, i sanitari avrebbero guidato telefonicamente i presenti nelle manovre di rianimazione, incluso l’utilizzo del defibrillatore in dotazione all’istituto, ma nulla è servito ad evitare il tragico epilogo.

Malore fatale durante una festa scolastica: il tragico epilogo in ospedale

Nel giro di pochi minuti sono intervenuti sul posto un’ambulanza, un’auto medica e un elisoccorso. La ragazza è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Legnano, ma le sue condizioni erano già gravissime. Nonostante gli sforzi dei sanitari, è deceduta poco dopo il ricovero.

Secondo quanto riportato da Milano Today, la 18enne soffriva di una patologia cardiaca preesistente.

Malore fatale durante una festa scolastica: la nota del sindaco

Il primo cittadino di Somma Lombardo, Stefano Bellaria, ha espresso il suo cordoglio per la perdita della giovane:

“Daria non ce l’ha fatta. Ora è lei la stella più alta e luminosa di Somma. Era una vera leonessa…fin dalla nascita ha lottato con grinta a causa della sua fragilità fisica, ma non morale. Una ragazza determinata e solare che incarnava in ogni istante la gioia di vivere. Aveva da poco festeggiato il suo diciottesimo compleanno e si era prenotata, con entusiasmo per la cerimonia del 2 Giugno, Festa della Repubblica e battesimo civico dei giovani Sommesi. Ci mancherà il suo meraviglioso sorriso”.

La Città di Somma Lombardo si è unita in questo momento drammatico attorno a Melania e Ovidiu, i genitori della giovane studentessa.