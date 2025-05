Muore a 69 anni Marco Causi: malore fatale per l’economista e politico

Si è spento all’età di 69 anni a causa di un infarto Marco Causi, palermitano e politico che a Roma, in Campidoglio, è stato assessore e vicesindaco. Nato nel 1956, conseguita la laurea in Scienze statistiche e demografiche alla Sapienza di Roma, è stato professore all’università Roma Tre.

Nella sua lunga carriera politica ha collaborato anche con la commissione europea e la presidenza del Consiglio. Assessore anche a Palermo, a Roma ha svolto il ruolo di assessore al Bilancio dal 2001 al 2008 nella giunta capitolina guidata da Walter Veltroni, lavorando anche per l’Anci. Nel luglio del 2015, durante il terzo rimpasto successivo allo scandalo di Mafia Capitale, Ignazio Marino lo sceglie come nuovo vicesindaco di Roma, con delega al Bilancio e al Personale, dove rimarrà in carica solo tre mesi, fino al 30 ottobre, dopo le dimissioni di Marino.

Così la segretaria del Pd Elly Schlein: “Ci addolora profondamente l’improvvisa scomparsa di Marco Causi, valente economista e soprattutto punto di riferimento per tanti anni nell’amministrazione e nella gestione della città di Roma, con un occhio sempre attento alle diseguaglianze, anche quando la sua esperienza era stata messa a servizio del parlamento. Il suo è stato un impegno politico e civile iniziato da ragazzo che non ha mai conosciuto soste. Ci stringiamo alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene”.