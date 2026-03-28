Immobiliare: Caponigro (Regold), ‘600 persone presenti ai Real Estate Awards 2026’

“Sono estremamente felice: non c’è mai stata un'edizione così nel corso della storia dei Real Estate Awards. Questa è la dodicesima e abbiamo avuto una presenza di 600 persone solo in plenaria, che hanno ascoltato contenuti di altissimo livello, grazie a quattro grandi speaker. E’ stato dav...

“Sono estremamente felice: non c’è mai stata un’edizione così nel corso della storia dei Real Estate Awards. Questa è la dodicesima e abbiamo avuto una presenza di 600 persone solo in plenaria, che hanno ascoltato contenuti di altissimo livello, grazie a quattro grandi speaker. E’ stato davvero un grande successo”. Lo spiega Diego Caponigro, patron del Rea e Ceo di Regold by Idealista, ai Real Estate Awards 2026, l’evento che celebra talento, innovazione ed eccellenza nel settore. A sostenere l’edizione di quest’anno in qualità di Title Sponsor è idealista, portale immobiliare N.1 in Italia.

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