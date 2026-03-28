Immobiliare: Zampetti (Zampetti Immobili), ‘stiamo investendo in formazione e competenza’

“Ciò che stiamo facendo per evolvere il mercato immobiliare è un grosso investimento in tema di formazione, quindi conoscenza, competenza e sapere ciò che deve essere fatto nel momento in cui deve essere fatto. Oggi, infatti, l'aspetto più importante, che va di pari passo con l'etica, è legat...

“Ciò che stiamo facendo per evolvere il mercato immobiliare è un grosso investimento in tema di formazione, quindi conoscenza, competenza e sapere ciò che deve essere fatto nel momento in cui deve essere fatto. Oggi, infatti, l’aspetto più importante, che va di pari passo con l’etica, è legato alla competenza, che proviene dallo studio di un metodo e dalla sua applicazione al fine di aiutare un cliente o un collaboratore ad avere successo e a raggiungere i propri obiettivi”. Sono le parole di Fabrizio Zampetti, Ceo di Zampetti Immobili di Pregio, ai Real Estate Awards 2026, l’evento che celebra talento, innovazione ed eccellenza nel settore immobiliare, organizzato a Milano. A sostenere l’edizione di quest’anno in qualità di Title Sponsor è idealista, portale immobiliare N.1 in Italia.

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