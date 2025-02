La situazione attuale dell’aeroporto di Catania

La recente eruzione dell’Etna ha creato non pochi disagi nel traffico aereo siciliano. L’Unità di crisi della Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania, ha dovuto prendere decisioni rapide per garantire la sicurezza dei passeggeri e delle operazioni di volo. Attualmente, il settore C1 dell’aeroporto è stato riaperto, mentre il settore B2, che corrisponde alla nuvola di cenere vulcanica a Sud Est del vulcano, rimane chiuso fino a nuove comunicazioni. Questo ha portato a un parziale ripristino delle normali attività di volo in arrivo, ma le restrizioni continuano a influenzare i voli in partenza.

Consigli per i passeggeri

In questo contesto, la Sac ha raccomandato ai passeggeri di non recarsi in aeroporto senza prima aver verificato lo stato del proprio volo con la compagnia aerea. Questa misura è fondamentale per evitare inutili disagi e attese prolungate. La situazione è in continua evoluzione, e le compagnie aeree stanno monitorando attentamente le condizioni meteorologiche e vulcaniche per garantire la sicurezza dei viaggiatori. È importante rimanere informati attraverso i canali ufficiali e le comunicazioni delle compagnie aeree.

Operatività dell’aeroporto di Comiso

Un’altra notizia positiva riguarda l’aeroporto di Comiso, che è tornato operativo dopo una breve chiusura causata dai forti venti. Questo aeroporto rappresenta un’importante alternativa per i passeggeri che desiderano viaggiare verso e da Sicilia, specialmente in un periodo in cui l’aeroporto di Catania sta affrontando sfide significative. Le autorità aeroportuali stanno lavorando per garantire che tutte le misure di sicurezza siano in atto e che i voli possano riprendere regolarmente.