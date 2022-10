Imprese: BrandOn Group acquisisce 100% francese Asd e raddoppia il fatturato

Napoli, 26 ott. (Labitalia) – BrandOn Group, la tech company fondata a Napoli nel 2012 da Paola Marzario, nata per abilitare le aziende a vendere di più e meglio sui marketplace online, acquisisce il 100% della società francese ASD e raddoppia il fatturato superando i 70 milioni di euro.

Parte da Napoli la costruzione di un polo tecnologico per il digital export.

BrandOn Group, 42 milioni di euro di fatturato (previsione chiusura 2022), operante già sui principali marketplace del mondo, annuncia oggi l’acquisizione di Asd, società francese operante anch’essa nel settore del commercio digitale su marketplace e specializzata nel Business to Consumer, con fatturato di oltre 30 milioni di euro. Questa operazione posiziona BrandOn Group come realtà leader nelle vendite online su marketplace.

La società italiana aumenta significativamente la propria quota di mercato a livello europeo, aggiungendo nuovi marketplace in portafoglio, sviluppando importanti sinergie di business e rafforzando il suo know how digitale grazie alle tecnologie all’avanguardia dell’azienda francese.

Asd, infatti, grazie a un sofisticato algoritmo e a integrazioni tecnologiche, mette a disposizione dei suoi clienti una piattaforma di "prezzo dinamico" funzionante su tutti i principali marketplace internazionali, che permette, incrociando domanda e offerta, di definire il miglior prezzo per ogni singolo prodotto differenziandolo per canale, e fornisce loro un servizio di integrazione logistica che consente alle aziende partner di scalare velocemente i volumi di vendita e raggiungere standard di spedizioni dei grandi gruppi.

“Un’operazione di grande importanza che non solo consolida la nostra azienda come ‘facilitatore tecnologico europeo’, ma ci vede partecipare attivamente a questa grande stagione delle ‘ex-startup’ italiane pronte a diventare solide realtà e a guardare all’estero per creare nuove esperienze di internazionalizzazione”, ha commentato la presidente Paola Marzario.

“All’acquisizione, inoltre, si unisce la conferma da parte degli investitori che hanno scelto di credere ancora in noi. Due eventi che ci spingono a proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso”, ha continuato.

I soci Cdp Venture Capital, Credem Private Equity e Primo Ventures, infatti, hanno appena concluso un ulteriore investimento a favore della tech company partenopea. Il nuovo finanziamento ha concorso all’acquisizione della società francese.

“L’operazione appena conclusa rappresenta il primo step del percorso di sviluppo di BrandOn Group, che porta non solo a un'accelerazione della crescita e a un consolidamento della posizione di mercato rispetto ai competitor, ma anche, grazie all’apertura di due sedi in Francia, all’internazionalizzazione dell’azienda”, ha affermato il ceo, Vincenzo Pompa, che sugli obiettivi futuri dell’azienda ha aggiunto: “L’obiettivo è continuare a crescere a livello europeo, sia in modo organico che tramite ulteriori acquisizioni, per conquistare una posizione dominante in un mercato, quello dei marketplace, che cresce a ritmi elevatissimi”.

Secondo gli ultimi dati, infatti, le vendite sui marketplace nel 2021 hanno registrato un incremento del 25% rispetto al 2020, crescendo più del doppio dell’incremento del puro eCommerce, che, anno su anno, è aumentato del 12% (dati Enterprise Marketplace Index 2022 Mirakl).

“Questa acquisizione rappresenta per BrandOn un grande passo verso l’internazionalizzazione”, ha affermato Francesca Ottier, responsabile fondo Italia Venture II di Cdp Venture Capital, “Abbiamo seguito BrandOn in un percorso progressivo di rafforzamento del business nazionale e siamo molto orgogliosi di poter essere presenti anche oggi e vederla affacciarsi in un così importante mercato estero”, ha continuato.

"Siamo lieti di aver partecipato a questo nuovo round di finanziamento in BrandOn, azienda che affianchiamo fin dalla sua fondazione. Con queste nuove risorse l'azienda potrà ampliare la sua presenza in nuovi mercati e proporsi come leader per tutte le aziende che devono affrontare la complessa sfida di vendere sui marketplace digitali", ha dichiarato Antonio Concolino, amministratore delegato di Primo Ventures. "Siamo lieti di contribuire alla costruzione di un gruppo europeo unico in termini di competenze, copertura geografica e presenza sui marketplace, sia business to business che business to consumer -ha affermato Nicolas Michel, founder e ceo di Asd – questa operazione ci dà l'opportunità di accelerare il nostro percorso di crescita in Francia e a livello internazionale collaborando in maniera sinergica con competenze ed esperienze molto simili alle nostre", ha concluso.