Imprese chiamate a sostenere genitorialità e nascite secondo Putin

Putin ha chiesto alle imprese di incoraggiare i dipendenti a formare famiglie numerose e ha inserito il numero di figli nelle famiglie dei lavoratori nello Standard di capitale sociale aziendale per contrastare il calo delle nascite

Il presidente Vladimir Putin ha invitato le imprese russe a partecipare attivamente alla politica demografica nazionale durante un incontro con il Consiglio di vigilanza dell’Agenzia per le iniziative strategiche (ASI). L’appello chiede alle aziende di sostenere i dipendenti nella scelta di avere famiglie più numerose.

La proposta è collegata al nuovo Standard di capitale sociale aziendale (SOKB), concepito per misurare l’impatto sociale delle imprese e condizionare il livello di supporto statale.

Il SOKB è pensato come un insieme di criteri che valuteranno pratiche aziendali e contributi al benessere collettivo.

Il ruolo delle imprese nella strategia demografica

Il presidente ha affermato che, oltre agli strumenti pubblici, il mondo del lavoro può contribuire alla crescita demografica offrendo stipendi stabili, pacchetti di benefit adeguati e orari flessibili. Secondo il discorso, tali misure rendono più sostenibile la scelta di avere più figli e favoriscono la conciliazione tra lavoro e famiglia. È previsto che il numero di figli sotto i sei anni nelle famiglie dei dipendenti sia considerato nel nuovo SOKB, rendendo la demografia un criterio valutabile nella relazione tra imprese e Stato.

Contenuti e indicatori del SOKB

Il documento definisce SOKB come un insieme di criteri per valutare le pratiche aziendali e i contributi al benessere collettivo. Tra gli indicatori citati figurano politiche retributive, misure di conciliazione famiglia-lavoro, programmi di welfare aziendale e investimenti in servizi per l’infanzia. Verranno inoltre registrati dati demografici dei dipendenti, compreso il numero di figli nei primi anni di vita, per calibrare le valutazioni e gli incentivi statali.

Il SOKB include circa 95 indicatori volti a misurare il contributo delle imprese al benessere pubblico. Tra gli indicatori figurano la quota di dipendenti con più figli, la percentuale di lavoratori sposati, l’impiego di veterani di guerra e le spese aziendali per programmi a sostegno delle famiglie. Il documento considera inoltre iniziative volte alla promozione dei valori spirituali, morali, culturali e storici russi, collegando aspetti sociali e identitari alle politiche d’impresa.

Il contesto demografico e i dati recenti

I criteri si basano su dati demografici dei dipendenti, compreso il numero di figli nei primi anni di vita, per calibrare le valutazioni e gli incentivi statali. Le informazioni raccolte mirano a definire benefici fiscali e riconoscimenti pubblici alle aziende che raggiungono specifici standard di supporto familiare.

La combinazione di indicatori sociali e culturali solleva questioni di natura politica e metodologica. Esperti esterni hanno evidenziato la necessità di trasparenza sui metodi di raccolta dati e sui criteri di ponderazione. Le autorità responsabili hanno annunciato ulteriori consultazioni tecniche per perfezionare il quadro valutativo e chiarire il legame tra misure aziendali e politiche pubbliche.

Le autorità russe hanno adottato provvedimenti mentre emergono segnali di declino demografico. sono stati registrati 1.222.000 nati, il livello più basso dal 1999. I dati trimestrali indicano un’ulteriore flessione: 288.000 nascite nel primo trimestre, risultato definito dalle cronache come record negativo per la serie storica recente. A seguito di questi andamenti, l’istituto statistico statale Rosstat ha interrotto la pubblicazione regolare dei dati sulle nascite.

La fecondità totale è scesa a 1,374, rispetto a 1,4 dell’anno precedente, il livello più basso dal 2006. Per fecondità totale si intende il numero medio di figli per donna nel corso della vita feconda. Nonostante in passato siano state auspicati tassi di natalità più elevati, la quota di nascite per il terzo figlio e oltre è diminuita, attestandosi a 0,362 a dicembre, valore leggermente inferiore ai livelli prebellici.

Proiezioni e implicazioni

Le proiezioni ufficiali confermano un calo demografico significativo e prolungato. Rosstat stima una riduzione della popolazione di circa 500.000 persone all’anno. Se le tendenze attuali perdureranno, il numero degli abitanti potrebbe scendere sotto i 138,8 milioni entro il 2046. Lo scenario ha spinto autorità e operatori privati a promuovere interventi mirati per sostenere la natalità e tutelare la capacità produttiva e il capitale umano nazionale.

Azioni complementari e cultura aziendale

Oltre alle misure economiche di sostegno, il presidente Putin ha richiamato l’attenzione sulle pratiche di responsabilità sociale d’impresa già presenti nel paese. Durante l’incontro sono stati esaminati progetti che integrano il recupero di centri storici, iniziative culturali e sviluppo locale. È stato inoltre auspicato che grandi gruppi, tra cui Sber, favoriscano la diffusione delle migliori pratiche tra regioni e comuni, sostenendo interventi concreti sui territori.

Dopo aver auspicato il coordinamento tra grandi gruppi e amministrazioni locali, il presidente ha sollecitato il coinvolgimento delle aziende nella promozione di attività sportive e programmi per i giovani. Ha sottolineato che il supporto aziendale può contribuire a creare un ambiente più favorevole alla nascita e alla crescita dei figli. L’ASI ha già supportato diverse regioni nella predisposizione di piani volti ad aumentare la natalità. Il nuovo standard mira a rendere queste azioni misurabili e incentivabili sul territorio.

La strategia annunciata integra politiche pubbliche e iniziative private. Il SOKB introduce criteri concreti per valutare il contributo delle imprese al benessere familiare e sociale. I dati demografici richiamano l’urgenza di interventi coordinati per contrastare il calo delle nascite e le conseguenze demografiche a lungo termine. Il nuovo standard definisce indicatori misurabili e meccanismi di incentivazione per tradurre le politiche in risultati verificabili.