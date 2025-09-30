Imprese, Mura (Archiva Group): "Persone al centro del progresso tecnologico"

Verona, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) - “Si sente tanto parlare di intelligenza artificiale e intelligenza artificiale generativa e ci sembrava importante rimettere al centro le persone. Le tecnologie che abbiamo a disposizione sono degli asset che facilitano e accelerano il percorso di trasfo...

Verona, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) – “Si sente tanto parlare di intelligenza artificiale e intelligenza artificiale generativa e ci sembrava importante rimettere al centro le persone. Le tecnologie che abbiamo a disposizione sono degli asset che facilitano e accelerano il percorso di trasformazione, ma le persone restano centrali e a loro sono delegati gli aspetti di valorizzazione e soprattutto, le decisioni”.

Così Frida Mura, head of sales & partnership hr solution di Archiva Group, intervenendo, alla Camera di Commercio di Verona, all’evento ‘Change Up’, organizzato dall’azienda per la business community italiana. Un appuntamento annuale che per l’edizione 2025 ha visto la partecipazione di oltre 300 decisori aziendali a confronto sulla ‘People centricity’, il ruolo fondamentale delle persone in un contesto segnato da una profonda trasformazione e transizione degli spazi digitali.

Durante l’evento è emersa “la consapevolezza di una people strategy che sia sempre più focalizzata sullo sviluppo delle persone – racconta Mura – la people centricity è proprio questo: persone che guidano il cambiamento”, dice.

Per Archiva Group mettere sul tavolo temi come quelli discussi durante l’evento veronese “è importante perché affianchiamo le aziende nel percorso di transizione digitale”, sottolinea la head of sales & partnership hr solution, la business unit di Archiva Group “partner di più di 500 gruppi di aziende italiane e internazionali”, in cui l’azienda “sviluppa servizi che possano supportare i manager nel mettere le persone al centro, attraverso lo sviluppo delle competenze”, conclude.