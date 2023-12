Imprese: Unobravo, ottiene certificazione Great place to work per 2° anno consecutivo

Imprese: Unobravo, ottiene certificazione Great place to work per 2° anno...

Roma, 19 dic. (Labitalia) – Unobravo ottiene la certificazione Great place to work per il secondo anno consecutivo. “Siamo estremamente orgogliosi – ha sottolineato Corena Pezzella, hr manager di Unobravo dal 2019 – di essere stati confermati tra le migliori aziende di cui dipendenti e collaboratori sono orgogliosi di far parte. I luoghi di lavoro sono vissuti e condivisi da persone che, oltre a essere professionisti, sono prima di tutto esseri umani, con tutte le loro storie e vissuti emotivi. Per noi di Unobravo è sempre stato fondamentale costruire, mantenere e incentivare costantemente, anche da remoto, un clima di sicurezza psicologica che consente a tutti di comunicare con maggiore libertà e apportare un valore aggiunto all’organizzazione. Unobravo è, inoltre, un’azienda giovane e virtuosa che continua ad attrarre talenti in ogni settore – dai terapeuti agli esperti di marketing, di prodotto o amministrazione – e su cui continueremo a investire, per garantire un contesto dinamico, professionale ma sempre accogliente”.

Condotta direttamente dalla società Great place to work, la survey di valutazione è stata inviata a tutti i dipendenti e collaboratori di Unobravo, quindi oltre 220 persone. Significativi i risultati dell’analisi delle cinque dimensioni – coesione, orgoglio, credibilità, equità, rispetto – del modello Great place to work da cui emerge che il 91% dei dipendenti e collaboratori attesta di sentirsi parte di una comunità forte in cui i colleghi sono elementi distintivi per il loro supporto, come in una famiglia unita.

Chi lavora in Unobravo, inoltre, si sente orgoglioso di essere parte di una realtà aziendale che permette di crescere professionalmente e umanamente dando, allo stesso tempo, un contributo concreto alla società. Da sempre, infatti, nella giovane e promettente scale up italiana, viene incoraggiata la leadership individuale, a tutti i livelli dell’organigramma, così da consentire a tutti di far sentire la propria voce per dare vita, insieme, all’ambiziosa mission aziendale.