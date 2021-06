In anteprima il video di “Al Forte ad agosto” di Michele Cordani

Milano, 17 giu. (askanews) – In anteprima il video di “Al Forte ad agosto” il singolo estivo di Michele Cordani, scritto e prodotto con Giuseppe Lombardo che ha curato anche l’arrangiamento, disponibile dal 18 giugno in radio e in digitale.

“Al Forte ad Agosto” è la storia di un amore balneare che il tempo e la vita non cancellano, che ogni tanto fa capolino nei nostri pensieri, ci strappa un sorriso nostalgico e ci porta a chiederci se il posto è sempre quello di una volta e se la persona che non abbiamo dimenticato ancora lo frequenta.

“Sono tante le componenti che mi hanno ispirato la scrittura di questo brano – afferma Michele Cordani – senza dubbio il tema degli amori vacanzieri giovanili è qualcosa che penso ti resti dentro per sempre e abbia regalato emozioni a tante persone. Poi c’è la passione per un film, Sapore di Mare, di cui conosco le battute quasi a memoria, che mi ha sempre affascinato ed ha contribuito alla mia attrazione verso la Versilia.

Non a caso il mio brano è ambientato proprio a Forte dei Marmi e cita nel testo luoghi e attori di quel film, l’indimenticabile e bellissima Karina Huff e un mio idolo cinematografico da sempre Jerry Calà, a cui ho dedicato il mio pezzo per i suoi 70 anni.”