Roma, 11 ago. (askanews) – In anteprima il video di Arcade, nuovo singolo dei Googa, protagonisti della nuova scena indie romana. Il brano è il terzo di una serie di singoli inediti pubblicati in questi mesi (il primo è stato Futuro a dicembre 2021, seguito da Tutto Si Muove a marzo 2022), canzoni drammatiche e ironiche, in cui narrano quello che si trovano a osservare con lo sguardo incredulo di chi non si vuole arrendere all’evidenza.

Arcade incalza tra batteria e chitarre dal tiro rock e dal sound rètro, in mezzo a cui fanno capolino gli inconfondibili suoni dei leggendari videogiochi tipici degli anni Ottanta.

“Mi muovo in analogico ma volo in digitale / ho il cuore supersonico e non posso stare male”.

I Googa raccontano: “Cosa succederebbe se ci fosse la possibilità di sfuggire alla tridimensionalità, di inserire una moneta e perdersi all’interno di una piattaforma scorrevole? Noi ci abbiamo provato.

Arcade è un brano a due dimensioni in cui si va solo avanti, scoprendo un livello dopo l’altro nuove strategie per sopravvivere, nuovi percorsi da sondare e vecchi fantasmi da cui scappare. Scegliere di schiacciarsi in due dimensioni significa semplificare e ridurre a un gioco la complessità del reale con la consapevolezza che, come in ogni gioco, si può vincere o perdere ma in qualsiasi caso si può inserire un’altra monetina e ricominciare”.